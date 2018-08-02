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Три российские биатлонистки попросили гражданство Украины
02 августа 2018 | 08:55
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Россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко вскоре получат гражданство Украины и будут выступать за юношескую сборную по биатлону.
Об этом сообщает Sport Arena.
Биатлонистки принимали участие в чемпионате Украины по летнему биатлону, который проходит в Тысовце.
Президент Федерации биатлона Владимир Брынзак рассказал, что сначала они должны были стать белорусскими спортсменками, однако в соседней стране у них не сложилось. Он также рассказал, что с ними перебирается и тренер Илья Лопухов.
"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у них украинцы, документы о получении гражданства оформляются", - цитирует Брынзака Biathlon.com.ua.
Оксане Москаленко 18 лет, Екатерине Бех - 19, а Анастасии Рассказовой - 20.
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