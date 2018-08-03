ТЕМА

Порошенко назначил руководителя СБУ Киева и области

03 августа 2018 | 17:32

распечатать        комментарии [0]       добавить в


Президент Петр Порошенко своим указом назначил Олега Валендюка начальником ГУ СБУ и Киевской области. Предыдущий глава столичной СБУ Сергей Семочко в этот же день был переведен в Службу внешней разведки.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100