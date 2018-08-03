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В Сумах застрелили экс-депутата горсовета

03 августа 2018 | 17:39

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Информированные источники сообщают, что покойник был местным криминальным авторитетом.


2 августа, во дворе собственного дома в Сумах обнаружили мертвым бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука.

Как сообщили в областной полиции, тело мужчины обнаружил его 58-летний отец, который пришел в гости к сыну.

"Погибший скончался во дворе собственного дома по ул. Л. Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет", - заявили в полиции.

Заместитель начальника областного управления Нацполиции Владимир Бабич сообщил UA:Сумы, что следствие считает смерть Анатолия Жука убийством.



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