В Сумах застрелили экс-депутата горсовета

03 августа 2018 | 17:39

Информированные источники сообщают, что покойник был местным криминальным авторитетом.

2 августа, во дворе собственного дома в Сумах обнаружили мертвым бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука.

Как сообщили в областной полиции, тело мужчины обнаружил его 58-летний отец, который пришел в гости к сыну.

"Погибший скончался во дворе собственного дома по ул. Л. Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет", - заявили в полиции.

Заместитель начальника областного управления Нацполиции Владимир Бабич сообщил UA:Сумы, что следствие считает смерть Анатолия Жука убийством.