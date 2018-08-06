ТЕМА

Киевская судья пошла под суд за взятку

06 августа 2018 | 08:43

распечатать        комментарии [0]       добавить в

1 августа в Голосеевский районный суд Киева был передан обвинительный акт в отношении судьи Окружного административного суда Киева Елены Власенковой, которую обвиняют в получении взятки в размере 2 тысяч долларов (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса).


Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Следствие утверждает, что судья требовала у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов.

Власенкову задержали 10 мая 2018 года при получении первого “транша” в сумме 2 тыс. долларов, а на следующей день предъявили подозрение.

Высший совет правосудия временно отстранил судью от работы, а Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде залога в размере 140 тысяч гривен.

26 июля досудебное расследование в отношении Власенковой было завершено.

Источник



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

крымский пейзаж
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100