На подоле мужчина рубил оппонента саблей

06 августа 2018 | 15:44

"Происшествие случилось вчера около полуночи в Подольском районе. Пострадавшего с ранением головы госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказали помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что человек с саблей нападает на прохожих. На вызов выехала следственно-оперативная группа.



Работники полиции установили, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где оказали помощь.



Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 49-летний местный житель.



По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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