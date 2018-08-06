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На двух улицах Роттердама запретят курение
06 августа 2018 | 16:10
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Роттердам станет первым городом в Нидерландах, где на улицах будет запрещено курение. Об этом сообщает газета Algemeen Dagblad.
Ограничения коснутся двух улиц, на которых расположены медицинский центр им. Эразма Роттердамского, Эразмская школа-гимназия и колледж при Высшей школе Роттердама. Чтобы не ловить каждого курильщика, учреждения написали письмо в городской совет и попросили ввести запрет сразу на целых улицах.
"Это просто отвратительно, когда повсюду валяются окурки, но главное, что мы должны учитывать здоровье 30 тыс. человек - студентов, учеников, пациентов и персонала, которые приходят сюда ежедневно", - отметил представитель Высшей школы Роттердама Ахмет Олгун.
По данным газеты, городской совет поддержит данную меру, и запрет вступит в силу в ближайшее время. "Муниципалитет находится на передовой борьбы с курением", - отметили городские власти, подтвердив намерение одобрить решение.
По данным представителя организации по борьбе с курением "Чистый воздух сейчас" Тома Вутена, только города Гронинген и Амстелвен ранее вводили похожие запреты, но не на целых улицах, а лишь на отдельных участках. "Роттердам будет первым", - подтвердил он.
"Запрет курения в общественных местах, в частности на улицах, является вопросом смены привычки, - обратил внимание Олгун. - Раньше люди курили и на рабочих местах. Теперь это даже немыслимо. Отсутствие зависимости от курения становится новой нормой".
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