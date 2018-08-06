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В Португалии +45, пожары, жертвы...

06 августа 2018 | 16:51

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Аварійно-рятувальні служби Португалії четвертий день поспіль продовжують боротись з великою лісовою пожежею на південному узбережжі країни. Температура повітря у країні перевищує 45 градусів. Станом на зараз відомо про 44 постраждалих. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.


Станом на зараз евакуйовано понад 2000 осіб.

Додамо, що полум'я вночі дісталось до околиць містечка Моншіке в 250 км на південь від Лісабона.

Влада заявила, що понад 1000 пожежників та 327 транспортних засобів і 8 літаків залучили до боротьби з вогнем, який через вітер швидко поширився на сухі соснові та евкаліптові ліси у майже недоступному гірському хребті неподалік знаменитих пляжів курортного регіону Алгарві.

Шлейфи чорного диму виднілися на пляжах, популярних серед європейських туристів.

Нагадаємо, температура в португальському Лісабоні позавчора побила 37-річний рекорд та сягнула 44 градусів тепла.



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