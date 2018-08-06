Два германских старика сбежали из дома престарелых на фестивль тяжелого рока

06 августа 2018 | 16:58

В Германии в пятницу, 3 августа, двое мужчин пожилого возраста бежали из своего дома престарелых, чтобы посетить рок-фестиваль Wacken Open Air, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Администрация дома престарелых вызвала полицию после того, как двух стариков не досчитались в центре ухода.

Позже полиция обнаружила "пожилых металлюг" в 3:00 утра на Wacken Open Air, крупнейшем фестивале тяжелого металла в мире. В пресс-службе немецкой полиции заявили, что они "дезориентированы и потрясены".

Мужчины не захотели покидать четырехдневный фестиваль, поэтому полиция сопровождала их домой на такси и с патрульной машиной.