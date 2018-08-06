ТЕМА

Два германских старика сбежали из дома престарелых на фестивль тяжелого рока

06 августа 2018 | 16:58

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В Германии в пятницу, 3 августа, двое мужчин пожилого возраста бежали из своего дома престарелых, чтобы посетить рок-фестиваль Wacken Open Air, сообщает УНН со ссылкой на DW.


Администрация дома престарелых вызвала полицию после того, как двух стариков не досчитались в центре ухода.

Позже полиция обнаружила "пожилых металлюг" в 3:00 утра на Wacken Open Air, крупнейшем фестивале тяжелого металла в мире. В пресс-службе немецкой полиции заявили, что они "дезориентированы и потрясены".

Мужчины не захотели покидать четырехдневный фестиваль, поэтому полиция сопровождала их домой на такси и с патрульной машиной.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Лолита-мода в Японии.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100