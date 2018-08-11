Дело Кернеса: ганьба!

11 августа 2018 | 07:08 , Олег Ельцов, ТЕМА

Думаете, я сейчас буду топить против прокурорских? Нет! Думаете, буду топить за покурорских? Нет! И вам советую: не спешите с единодушным осуждамс\одобрямс. Сейчас обосную.

Вот почему, едва стало известно про закрытие дела, как все молниеносно осудили прокуратуру: «слили», «продались», «доколе»?.. Ведь было известно одно: судебный процесс, в котором обвинение поддерживала прокуратура, закончился ничем. Всем стало ясно: прокуратура продалась! А судья продаться не мог? Нет, прокуратура продалась! С чего вы взяли-то? Да что ж тут не ясного: ведь очевидно же - потому что продалась и слила дело.

При этом никто не стал читать текст решения суда. Просто поверили судье на слово: прокуратура отказалась от представления обвинения в суде, дело закрыто. Ну, во-первых, это мнение судьи. На чем оно основывалось: есть ли заявление прокуроров об отказе представлять обвинение? Судья решил, что прокуроры систематически не являлись в суд, а это есть косвенным подтверждением того, что они отказываются от функции обвинения. ОК, позиция судьи ясна. Правда, мне лично хочется подробностей: как долго не являлись прокуроры на заседания, связывались ли с ними судья или его помощник, какие действия предпринимал судья по отношению к прогульщикам? Вероятно, после третьей неявки без уважительной причины он наложил на них штраф? Увы, всего этого мы не знаем.

Но есть ведь еще и вторая сторона в этой скандальной истории, которую все поспешили осудить – собственно прокуратура. Ее мнением кто-то поинтересовался? Нет, никто не стал дожидаться целого брифинга замгенпрокурора по этому поводу, не стал вчитываться в то, что написала в ФБ пресс-секретарь Генерального Лариса Сарган. Все просто сделали выводы и осудили. А тут и брифинг подоспел, и Луценко запостил рапорт прокурора-обвинителя с объяснением всех обстоятельств. Но кого это волнует: мы ж уже осудили!

Между тем, открылись новые любопытные обстоятельства: судья, который волынил это дело три долгих года, вдруг обеспокоился затягиванием процесса и буквально в течение одной недели апреля назначил четыре заседания подряд! Именно в то время (по версии прокуратуры), когда оба обвинителя болели. Вы к такому повороту событий не были готовы? Жизнь полна неожиданностей, поэтому следует не угадывать, а собирать информацию для составления своего компетентного мнения.

Нет, я не топлю за прокуроров. Потому что я не знаю: есть ли у них справки о болезни, предоставляли ли они их в суд, уведомлял ли их суд должным образом о дате пропущенных слушаний?.. Нам еще многое нужно выяснить, прежде чем о чем-то судить. В таких случаях лучше не стучать по клавишам, а жевать. Или делать как я: признаться, что я знаю, что пока ничего не знаю.