ТЕМА

Более 300 человек пострадали на фестивале в Испании: некоторые упали в море

13 августа 2018 | 14:05

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Более 300 человек получили травмы после того, как в испанском городе Виго во время фестиваля спорта и музыки O Marisquiño обвалилась секция деревянной платформы, передает УНН со ссылкой на BBC.


Во время инцидента на платформе находились сотни людей, которые наблюдали за концертом рэп-исполнителя. Полиция подтвердила, что никаких смертельных случаев не было зафиксировано.

Свидетели сообщили, что падение платформы вызвало панику. Люди, в основном подростки, пытались взобраться на безопасное место. Некоторые из них, по информации издания, упали в море.

Много личных вещей, таких как мобильные телефоны и сумки, остались на месте происшествия.

Несколько спасательных команд осмотрели раненых, кроме того, дайверы проверили, не оказались ли люди в ловушке под водой, заблокированные частями конструкции.



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