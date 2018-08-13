ТЕМА

Наркоше, избивавшему женщин в центре Одессы, светит 5 лет

13 августа 2018 | 14:08

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Мужчине, который в неадекватном состоянии нанес телесные повреждения нескольким женщинам в Одессе, объявили подозрение. Об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, передает УНН.


По словам Форостяка, злоумышленник был задержан и доставлен в Приморский отдел полиции в г. Одесса, где правоохранители установили анкетные данные человека. После этого его направили на прохождение принудительной медицинской экспертизы и объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины.

"После получения экспертиз со стороны потерпевших, с квалификацией полученных телесных повреждений, возможно изменение соответственно на более тяжкую статью. Отдельно решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция по этой статье - до 5 лет лишения свободы", - отметил Форостяк.

Напомним, 11 августа в центре Одессы мужчина избил нескольких женщин, среди которых была и беременная.



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