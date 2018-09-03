Экокатастрофа на крымском заводе и Крым без воды

03 сентября 2018 | 09:30

Российская оккупационная власть Крыма пытается использовать последствия экологической катастрофы на севере Крыма в качестве аргумента в пользу возобновления подачи воды из Днепра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

“Началось осторожное зондирование возможности восстановления подачи днепровской воды во временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу. Теперь в качестве аргументов, призванных разжалобить официальные власти Украины и международное сообщество, российские оккупанты используют последствия экологической катастрофы, вызванной ядовитыми выбросами завода “Крымский титан”, — отметил Чубаров.

Он привел объяснение, что по утверждению российских оккупантов, нехватка воды для заполнения отстойников, вроде как, привела к чрезмерной концентрации кислоты, что стало причиной отравления окрестностей. “Не вдаваясь в обсуждение российской позиции, заметим, что единственным эффективным мероприятием для предотвращения отравления вокруг завода „Крымский титан“ является деоккупация Крыма и полное прекращение украинской властью деятельности этого завода”, — заявил он.

Чубаров отметил, что настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти, является попытка любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой водохранилища Крыма.