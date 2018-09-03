Волкер: США готовы расширить поставки оружия Украине

03 сентября 2018 | 10:11

США готовы расширить поставки оружия Украине, чтобы усилить ее военно-морские и воздушные силы в условиях продолжения российской агрессии. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию The Guardian, опубликованном в субботу.

"Они еженедельно теряют солдат, защищая свою страну. И поэтому в этом контексте для Украины естественно наращивать военную мощь, заниматься самообороной, и естественно искать помощи, и естественно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, они нуждаются в летальном оружии, потому что их убивают", - сказал Волкер.



По его словам, антироссийские настроения в Украине растут с каждым месяцем.



"Он дал понять, что администрация Трампа была "абсолютно" готова идти дальше в поставках летальной оружия украинским Вооруженным Силам, чем противотанковые ракеты, которые были поставлены в апреле", - пишет издание.



"Мы можем разговаривать с Украиной, как и с любой другой страной о том, что им нужно. Я думаю, что будет дискуссия о военно-морском потенциале, потому что, как вы знаете, их флот в основном был захвачен Россией. И поэтому им нужно восстановить военно-морской флот, и они имеют очень ограниченный воздушный потенциал. Я думаю, нам придется рассмотреть противовоздушную оборону", - отметил Волкер.



Как сообщалось, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, в котором предусмотрено 250 миллионов долларов на безопасность Украины.