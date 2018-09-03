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Волкер: США готовы расширить поставки оружия Украине
03 сентября 2018 | 10:11
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США готовы расширить поставки оружия Украине, чтобы усилить ее военно-морские и воздушные силы в условиях продолжения российской агрессии. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью изданию The Guardian, опубликованном в субботу.
"Они еженедельно теряют солдат, защищая свою страну. И поэтому в этом контексте для Украины естественно наращивать военную мощь, заниматься самообороной, и естественно искать помощи, и естественно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, они нуждаются в летальном оружии, потому что их убивают", - сказал Волкер.
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