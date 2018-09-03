Осенью депутаты могут лишиться неприкосновенности

03 сентября 2018 | 17:21

Второерассмотрение законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности ориентировочно состоится в октябре — начале ноября. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

“Второе рассмотрение (законопроекта о снятии неприкосновенности — ред.) в парламенте должно быть на отдельной сессии, и заключительное рассмотрение требует 300 голосов — он должен быть на следующей сессии... Я могу только ориентировочно говорить: избирательный кодекс, очевидно, — октябрь, я думаю, что вопрос неприкосновенности — примерно октябрь — начало ноября, наиболее оптимальный период”, — сообщил Парубий.