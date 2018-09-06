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Рада законодавчо закріпила рівність прав чоловіків та жінок у Збройних силах
06 сентября 2018 | 15:00
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Верховна Рада ухвалила закон щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок під час служби у війську. За відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Згідно з законом "жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку".
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