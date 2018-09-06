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Власник прокоментував причину падіння гелікоптери в Києві

06 сентября 2018 | 15:01

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У четвер 6 вересня гелікоптер, що належить компанії ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, разом з двома пілотами та співробітниками компанії, мав здійснити робочий політ до м.Ладижин Вінницької області на одне з підприємств групи МХП, що займається вирощуванням птиці. Про це в “МХП” повідомили у відповідь на запит УНН.


Ранком цього ж дня гелікоптер з двома пілотами на борту зазнав аварії на території Труханового острову, неподалік від офіційної бази стоянки “Гідропарк”.

“О 7:20 згідно з усіма правилами аероруху, після технічної перевірки та отримання дозволу на зліт гелікоптер піднявся у повітря, після чого раптово впав. Причини аварії з’ясовуються.

У результаті аварії постраждали двоє пілотів, які доставлені до медичного закладу.

Компанія зі своєї сторони буде максимально сприяти розслідуванню.

Звертаємо увагу, що пілоти мають більше 15 000 годин стажу польотів, а гелікоптер влітку поточного року пройшов повне технічне обстеження”, — повідомили в “МХП”.

Нагадаємо, наразі пріорітетною версією правоохоронців вважається зовнішнє втручання в роботу двигуна гелікоптера.



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