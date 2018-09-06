Федерацію футболу звинуватили у поборах з дітей

06 сентября 2018 | 15:04

На цьому тижні столичний дитячий ФК "Локомотив" заявив про відмову брати участь в турнірах Федерації футболу Києва. Серед аргументацій такого рішення - небажання платити побори, які вимагають в організації. Однак практика збирати гроші з дитячих столичних команд не нова, заявив в коментарі УНН відомий український футболіст Владислав Ващук.

"Цілком очікуваний результат (відмова команди від турніру). Мені страшно за майбутнє столичного футболу. 17 років люди просто сиділи на своїх місцях, не роблячи нічого. Збираючи при цьому внески з дитячих команд. Жодного поля за цей час ФФК не побудувала. Що поле? - у них навіть офісу свого немає, тому що той, який був (виділений Омельченком) вже проданий. І сьогодні ФФК орендує офіс у свого ж чинного голови.

Але найбільше мене обурюють "добровільно-обов'язкові внески від дитячих команд", зібрані на святкування чергової річниці федерації, ще якихось свят. Ось саме таке формулювання і було написано - "добровільні і обов'язкові". Я це питання порушував в прокуратурі. На цей момент вже відкритокримінальну справу щодо посадових осіб ФФК. Розслідування у справі триває. ФФК поки так і очолює Кочетов", - розповів Ващук.

Він також уточнив, що сподівається на швидке завершення слідства і його результативність.

Ващук зазначив, що за 17 років ФФК не зробила нічого для розвитку столичного футболу. Тому команди й надалі відмовлятимуться грати під керівництвом таких функціонерів.

"Так, це загрожує тим, що команди покинуть ФФК. "Локомотив" це вже показав. Зараз їх рішення буде підтримано, і я думаю, що всі команди захочуть піти. У ФФК потрібні люди, які люблять футбол, покоління повинно змінюватися. Вже давно треба було тим людям, які сьогодні очолюють ФФК, піти", - вважає Ващук.

Футболіст додав, що багато команд довгий час не наважувалися на публічну демонстрацію своєї опозиції до керівництва ФФК, тому що їх залякували виключенням.

"Залякували виключенням, залякували тим, що їх виведуть з колективних членів і що їм ніде буде грати. Була боязнь. Всі незадоволені, але погоджувалися. Тепер все буде інакше", - резюмував Ващук.