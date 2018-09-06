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Скасовано тендер будівництва метро на Виноградар в Києві
06 сентября 2018 | 15:07
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“Київський метрополітен” скасував тендер на будівництво метро на Виноградар, про це свідчать дані про тендер в системі ProZorro, передає УНН.
Зокрема, “Київський метрополітен” скасував тендер на 5,9 млрд грн з продовження Сирецько-Печерської лінії підземки від станції “Сирець” на житловий масив Виноградар.
Тендер скасували на підставі “неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель”.
Так, “Київський метрополітен” не зміг підтвердити законність банківської гарантії “Київметробуду” на 29,9 млн грн, а саме — підприємство не змогло довести, що “Київметробуд” вніс кошти на депозит 10 липня, як це було зазначено в гарантії. Таким чином, гарантія не вступила в силу на дату кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.
Тому 5 вересня метрополітен вирішив скасувати торги.
Нагадаємо, 11 липня 2018 року Київська міська державна адміністрація затвердила проект будівництва ділянки метрополітену від станції “Сирець” на Виноградар. За планом будівельні роботи триватимуть 36 місяців. Пропускна здатність цієї ділянки метрополітену складе 40 пар поїздів на годину.
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