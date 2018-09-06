Рада доволила експортувати ліс-кругляк

06 сентября 2018 | 15:09

Верховна Рада скасувала мораторій на експорт лісу-кругляка. Парламентарі 246 голосами підтримали пропозицію Глави держави до законопроекту щодо незаконного вивезення лісоматеріалів, передає кореспондент УНН.

Парламентарі виключили з вказаного закону норму, яка передбачала заборону терміном на 8 років на вивезення лісу-кругляка. При цьому Президент України пропонує запровадити захисні заходи спрямовані на збереження лісів.

Нагадаємо, скасування мораторію на експорт лісу-кругляка разом із проведенням низки реформ сприятиме отриманню нового траншу макрофінансової допомоги від ЄС.

Мораторій на експорт лісу-кругляку діє в Україні з 2015 року. Свого часу через заборону його скасування Єврокомісія відмовилася надавати Україні транш на суму 600 млн євро.