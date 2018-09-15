Ford готовит доступный электромобиль с запасом хода 480 км

О своих наполеоновских планах в сегменте электромобилей компания Ford впервые заявила в конце 2015 года, но с тех пор ни одной принципиально новой модели в нем не представила – все еще кормит обещаниями, причем обещания эти становятся все более смелыми и воодушевляющими. Так, в 2015 году сообщалось, что к 2020-му фирма представит 13 новых «электричек» и доведет их долю в модельном ряду до 40%. Сегодняшнее заявление пресс-службы гласит, что следует ждать 16 новых электрокаров к 2022 году, но ключевой из них – доступный кроссовер – дебютирует уже в 2020-м.



Сообщается также, что электрический кроссовер сможет проехать на одной зарядке 480 км, будет обладать отменной динамикой и функцией обновления ПО «по воздуху» (электромобили Tesla используют ее уже несколько лет). В салоне обещаны «большие экраны». Это, собственно, все, что известно…



«Мы предложим новый электромобиль по цене, которая понравится клиентам Ford. Ничего подобного с такими характеристиками на рынке сейчас нет, и ничего подобного за эту цену не будет», - сказал Даррен Палмер, курирующий в Ford разработками электромобилей.







Пока же в линейке Ford (на американском рынке) доступен всего один электромобиль – Focus Electric. Его несколько раз модернизировали, и на данный момент 145-сильный хэтчбек снабжается литий-ионной батареей емкостью 33,5 кВт·ч, которая обеспечивает 185 км пробега на одной зарядке. Автоконсалтинг