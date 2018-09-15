ТЕМА

Ford готовит доступный электромобиль с запасом хода 480 км

15 сентября 2018 | 08:41

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В 2020 году Ford выведет на мировой рынок доступный кроссовер с электрической силовой установкой. А к 2022 году в модельном ряду американской компании будет уже 16 электрокаров.


О своих наполеоновских планах в сегменте электромобилей компания Ford впервые заявила в конце 2015 года, но с тех пор ни одной принципиально новой модели в нем не представила – все еще кормит обещаниями, причем обещания эти становятся все более смелыми и воодушевляющими. Так, в 2015 году сообщалось, что к 2020-му фирма представит 13 новых «электричек» и доведет их долю в модельном ряду до 40%. Сегодняшнее заявление пресс-службы гласит, что следует ждать 16 новых электрокаров к 2022 году, но ключевой из них – доступный кроссовер – дебютирует уже в 2020-м.

Сообщается также, что электрический кроссовер сможет проехать на одной зарядке 480 км, будет обладать отменной динамикой и функцией обновления ПО «по воздуху» (электромобили Tesla используют ее уже несколько лет). В салоне обещаны «большие экраны». Это, собственно, все, что известно…

«Мы предложим новый электромобиль по цене, которая понравится клиентам Ford. Ничего подобного с такими характеристиками на рынке сейчас нет, и ничего подобного за эту цену не будет», - сказал Даррен Палмер, курирующий в Ford разработками электромобилей. 

Ford готовит дешевый электромобиль с запасом хода 480 км - Ford 

Пока же в линейке Ford (на американском рынке) доступен всего один электромобиль – Focus Electric. Его несколько раз модернизировали, и на данный момент 145-сильный хэтчбек снабжается литий-ионной батареей емкостью 33,5 кВт·ч, которая обеспечивает 185 км пробега на одной зарядке.

Автоконсалтинг


Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

В Харькове СБУ задержала организаторов группировки вымогателей: во время операции убит ветеран АТО

14. 09. 2018 | 09:21

Служба безопасности Украины задержала в Харькое организаторов преступной группировки, которое требовало от местных предпринимателей деньги на "благотворительность". Во время спецоперации убит один из подозреваемых, который оказался ветераном боевых действий на Донбассе, сообщает пресс-центр СБУ. "Оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников совершала нападения на строительные площадки, где возводились объекты коммерческой недвижимости. Они применяли физическое насилие, уничтожали и повреждали имущество, блокировали монтажные работы предпринимателей. За прекращение, в том числе, физического давления на бизнес, они от имени общественной ветеранской организации требовали деньги, якобы на благотворительность", - говорится в сообщении.

фототема (архивное фото)

© фото: Кирилл Привезенцев

Осень, однако...
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100