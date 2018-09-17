Южная Корея спустила на воду первую собственную субмарину с анаэробной установкой

17 сентября 2018 | 10:28

Компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering спустила на воду первую дизель-электрическую подводную лодку с анаэробной энергетической установкой, полностью спроектированную в Южной Корее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Defense Aerospace.

Как ожидается, в ближайшее время новый корейский корабль приступит к испытаниям, а в декабре 2020 года его передадут ВМС. В 2022 году подводную лодку планируется принять на вооружение.

Современные дизель-электрические подводные лодки имеют несколько преимуществ перед более крупными атомными подводными кораблями. Одним из главных таких преимуществ является практически полная бесшумность хода в подводном положении, поскольку в этом случае за движение корабля отвечают лишь тихие электромоторы, питающиеся от аккумуляторных батарей. Перезарядка этих батарей производится от дизельных генераторов в надводном положении или на глубине, с которой возможно выставить шноркель, специальную трубу, по которой воздух подается к генераторам.

К недостаткам обычных дизель-электрических подводных лодок относится относительно небольшое время, которое корабль может провести под водой. В лучшем случае может достигать трех недель (для сравнения, в атомных подводных лодок этот показатель составляет 60-90 дней), но обычно не превышает 7-10 дней. После этого времени субмарине придется всплыть и запустить дизельные генераторы. Анаэробная энергетическая установка, для работы которой не нужен забортный воздух, позволяет субмарине находиться в подводном положении существенно дольше.

Новая корейская подводная лодка получила имя “Досан Ан Чханхо”. Корабль назвали в честь южнокорейского политического деятеля, националиста и борца за независимость от Японии Досана Ан Чханхо, жившего в 1878-1938 годах. Водоизмещение нового корабля составляет три тысячи тонн при длине 83,3 и ширине 9,6 метра. Субмарина оснащена шестью вертикальными пусковыми установками для запуска баллистических ракет с неядерными боевыми частями.

Экипаж корабля состоит из 50 человек. По данным разработчиков, благодаря анаэробной энергетической установке, подробности о которой не раскрываются, корабль сможет находиться под водой до 20 суток. Дальность хода подводной лодки составляет около десяти тысяч морских миль (около 18,5 тысячи километров).

В конце марта текущего года стало известно, что власти Южной Кореи планирует заказать местным кораблестроительным предприятиям разработку проекта атомной подводной лодки. Корабли такого класса планируется использовать в качестве противовеса северокорейской субмарины с баллистическими ракетами. В настоящее время южнокорейские специалисты изучают иностранные проекты, которые можно было бы взять за основу для своей подводной лодки.

Южнокорейские военные рассматривают возможность разработки атомной подводной лодки водоизмещением около пяти тысяч тонн. В качестве одного из проектов, который может быть взят за основу, корейцы изучают французский проект атомных многоцелевых подводных лодок типа “Барракуда”. Водоизмещение этих кораблей составляет 5,3 тысячи тонн. Одним из преимуществ подводных лодок типа “Барракуда” перед другими атомными кораблями является использование низкообогащенного урана.

Возможности подводных лодок с анаэробными двигателями Стирлинга были продемонстрированы в ходе двух учений в Атлантике, прошедших в 2003 году, когда шведская сумбарина Halland (тип “Готланд”) “победила” в дуэльной ситуации испанскую подлодку с обычной дизель-электрической установкой, а затем и французскую атомную. В Средиземном море Halland одержала верх в “дуэли” с американской сумбариной USS Houston (тип Los-Angeles). При этом стоимость Halland была в 4,5 раза ниже своих атомных соперников.

В настоящее время США и Великобритания полностью прекратили строительство неатомных подводных лодок. Ещё три страны, Россия, Франция и Китай, имеют комбинированный атомно-неатомный подводный флот, в этот клуб вскоре войдёт и Индия. Подводный флот остальных стран полностью состоит из дизель-электрических подводных лодок разной степени совершенства.