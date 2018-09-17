Беглому Онищенко отказали в германской визе

Об этом сообщил бургомистр поселка Херцлаке, в котором сейчас проживает Онищенко, Ханс Бёскен в разговоре с

Как отмечается в публикации, местные власти радостно приняли Онищенко и не особо интересовались прошлым беглого депутата-миллионера, поскольку он пообещал организовать в городке международные конские турниры.

О значимости Онищенко для муниципалитета бургомистр Херцлаке написал в своем письме районной администрации.

Некоторое время спустя районная администрация округа Эмсланд, к которой относится Херцлаке, в ответ на запрос журналистов сообщила о существовании заявления на получение вида на жительство. Это заявление сопровождалось письмом от имени муниципалитета Херцлаке, в котором, как отметила пресс-секретарь районной администрации, "указывается на высокое экономическое значение коневодства и положительное влияние проведения высококлассных турниров по конному спорту на территории имения Айнгаус".

"Бургомистр Бёскен в беседе с DW осенью 2017 года демонстрировал уверенность в том, что письмо в поддержку Онищенко даст результат. "Я уже несколько раз переспрашивал - все идет как надо", - сказал он. Однако несколькими неделями позже - шок: заявление на получение Онищенко национальной визы, поданное им в немецкое посольство в Мадриде, была отклонено. Это подтвердила пресс-секретарь районной администрации округа Эмсланд", - говорится в публикации.

По процедуре, окружной отдел по вопросам иностранцев должен был рассмотреть заявление на получение вида на жительство при условии, что посольство сначала дало бы национальную визу. "Для запланированной работы на конном заводе в Херцлаке нужно было бы, чтобы в зарубежном представительстве Германии была выдана национальная виза", - пояснили в районной администрации. Немецкие ведомства не сообщили о причинах отказа в визе.

Отказ Онищенко в визе поставил под угрозу и обещанные им турниры. Как стало известно, в календарь соревнований, который ведет Немецкое объединение по конному спорту, на 2018 год были зарегистрированы два международных мероприятия в Херцлаке: один 4-звездочный турнир в мае, еще один - в августе. Как сообщили в объединении, ни один из этих турниров не состоялся. Причину отмены организаторы не указали.

"Между тем положение Александра Онищенко становится все более затруднительным. Суд в Испании недавно дал зеленый свет на экстрадицию олигарха в Украину. Последняя соломинка для украинского депутата-беглеца - заявление на получение убежища, которое в настоящее время рассматривается в Испании. Меценат конного спорта может превратиться в беженца", - говорится в публикации.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 26 июля завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко.

В рамках этого дела Онищенко подозревают в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" (так называемая "газовое дело").

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