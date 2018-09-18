Міноборони РФ заявило, що над Середземним морем зник російський Іл-20 під час атаки ізраїльтян на Латакію

18 сентября 2018 | 09:16

Російський військовий літак Іл-20 з 14 військовослужбовцями на борту зник над Середземним морем. Іл-20 зник в ході атаки винищувачів F-16 ВПС Ізраїлю по об’єктах в сирійській провінції Латакія, доля російських військових невідома, повідомили у вівторок журналістам в Міноборони РФ, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.

“17 вересня близько 23:00 мск (час збігається з київським — ред.) при поверненні на авіабазу Хмеймім над акваторією Середземного моря в 35 кілометрах від узбережжя Сирії зник зв’язок з екіпажем російського літака Іл-20”, — сказали у відомстві. Там уточнили, що “відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійським об’єктах в провінції Латакія”.

“В цей же час російськими радіолокаційними засобами контролю повітряного простору були зафіксовані пуски ракет з ... французького фрегата „Овернь“”, — сказали в Міноборони.

У міністерстві додали, що “командуванням російської авіабази Хмеймім організована пошуково-рятувальна операція”.

Як повідомляв УНН, засоби ППО сирійської армії відбивають ракетний удар, який наноситься по військовим і цивільним об’єктам в районі портового міста Латакія.