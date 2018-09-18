|
Міноборони РФ заявило, що над Середземним морем зник російський Іл-20 під час атаки ізраїльтян на Латакію
18 сентября 2018 | 09:16
распечатать комментарии [0] добавить в
Російський військовий літак Іл-20 з 14 військовослужбовцями на борту зник над Середземним морем. Іл-20 зник в ході атаки винищувачів F-16 ВПС Ізраїлю по об’єктах в сирійській провінції Латакія, доля російських військових невідома, повідомили у вівторок журналістам в Міноборони РФ, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
“17 вересня близько 23:00 мск (час збігається з київським — ред.) при поверненні на авіабазу Хмеймім над акваторією Середземного моря в 35 кілометрах від узбережжя Сирії зник зв’язок з екіпажем російського літака Іл-20”, — сказали у відомстві. Там уточнили, що “відмітка Іл-20 на радарах управління авіацією зникла в ході атаки чотирьох ізраїльських літаків F-16 по сирійським об’єктах в провінції Латакія”.
“В цей же час російськими радіолокаційними засобами контролю повітряного простору були зафіксовані пуски ракет з ... французького фрегата „Овернь“”, — сказали в Міноборони.
У міністерстві додали, що “командуванням російської авіабази Хмеймім організована пошуково-рятувальна операція”.
Як повідомляв УНН, засоби ППО сирійської армії відбивають ракетний удар, який наноситься по військовим і цивільним об’єктам в районі портового міста Латакія.
также читайте
[17.09.2018]
|
Загрузка...
по теме
Анатолий Гриценко оказался самым активным министром-торговцем
18. 09. 2018 | 09:34
Нардеп Александр Бригинец обнародовал информацию от Временной следственной комиссии о хищениях в украинской армии. Бывшие министры обороны и исполнители их обязанностей продали имущества армии даже по “нереально заниженным ценам“ на 3.2 млрд грн, передает ТСН.
СЫН ЭКС-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЧЕЧЕНИ В УКРАИНЕ ЗАДЕРЖАН С ГЕРОИНОМ В КИЕВЕ
18. 09. 2018 | 09:31
В понедельник, 17 сентября, в Киеве возле станции метро «Политехнический институт» полицейские провели облаву на сына бывшего представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Украине. Цицулаева Адама Рамзановича задержали по подозрению в хранении героина.
Русский МИД пригласил в Москву Талибан
18. 09. 2018 | 09:27
Представители запрещенного в России движения «Талибан» приедут в Москву на переговоры, по приглашению МИД РФ.
СБУ доручила провести позапланову перевірку ДП "Прозорро"
18. 09. 2018 | 09:15
Служба безпеки України доручила Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України провести позапланову перевірку стану технічного захисту інформації в ДП "Прозорро". Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ, коментуючи результати аудиту Рахункової палати.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»