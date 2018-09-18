ТЕМА

Русский МИД пригласил в Москву Талибан

18 сентября 2018 | 09:27

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Представители запрещенного в России движения «Талибан» приедут в Москву на переговоры, по приглашению МИД РФ.


Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.



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