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Русский МИД пригласил в Москву Талибан
18 сентября 2018 | 09:27
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Представители запрещенного в России движения «Талибан» приедут в Москву на переговоры, по приглашению МИД РФ.
Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
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[17.09.2018]
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