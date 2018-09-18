СЫН ЭКС-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЧЕЧЕНИ В УКРАИНЕ ЗАДЕРЖАН С ГЕРОИНОМ В КИЕВЕ

Облава началась на проспекте Победы возле станции метро «Политехнический институт», а обыск и задержание провели на улице Кирилло-Мефодиевской. Были стянуты большие силы полиции и нацгвардии. Во время задержания копы перекрыли всю улицу.



По словам адвоката Рамзана Цицулаева, полицейские действовали по наводке бывшего бизнес-партнера Кадырова, с которым они вместе вели дела до высылки Цицулаева из Украины. Он отметил, что сын бывшего полпреда главы Чечни прибыл в Киев месяц назад, чтобы провести переговоры с человеком Кадырова. Однако тот не пожелал делиться с главой Чечни бизнесом и навел силовиков на Адама Цицулаева и его людей.



В машине Totyota Camry с государственными номерами Российской Федерации, которая якобы принадлежит Адаму Цицулаеву, полицейские обнаружили порошок, похожий на героин. Троих молодых людей кавказской национальности, которые находились в машине, задержали и отвезли в управление полиции.



Пресс-секретарь киевского управления Нацполиции Оксана Блищик сообщила, что ничего не знает о полицейской облаве. Представители правоохранительных органов на месте задержания также отказались комментировать данную ситуацию.



На месте облавы работали около 10 экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа и бойцы спецподразделений. На данный момент правоохранители выясняют все детали произошедшего.



Цицулаев Рамзан Лемаевич родился 4 января 1966 года в Урус-Мартановском районе Чечни. Окончил техническое училище в Грозном в 1984 году, истфак Чечено-Ингушского госуниверситета в 1992.



В 1985-1987 годах проходил срочную службу в Украине. По собственным словам, вскоре после завершения службы вернулся жить в Украину.



В 2002-2004 годах был советником спецпредставителя президента России по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Чечне Абдул-Хакима Султыгова. С 2004 года был его помощником на посту координатора партии «Единая Россия» по национальной политике и взаимодействию с религиозными объединениями. С 2009 года был советником директора Института востоковедения РАН. С июня 2010 года стал представителем президента Чечни Рамзана Кадырова в Украине.



После Революции Достоинства Цицулаев выехал из Украины и какое-то время находился в Грозном. По данным СБУ, он вернулся в Украину, используя новый паспорт гражданина РФ, с измененными установочными данными.



В 2017 году сотрудники СБУ задержали Рамзана Цицулаева и отвезли его к границе с Россией. Там его передали в руки российских правоохранителей, которые его арестовали. В РФ ему предъявили обвинения по нескольким статьям: «Мошенничество» и «Организация насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».



Сын Рамзана Цицулаева Адам — многократный чемпион Украины и Европы по дзюдо и боксу. В 12 лет он стал кандидатом в мастера спорта по дзюдо.

ДОСЬЕ