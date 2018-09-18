Анатолий Гриценко оказался самым активным министром-торговцем

18 сентября 2018 | 09:34

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Нардеп Александр Бригинец обнародовал информацию от Временной следственной комиссии о хищениях в украинской армии. Бывшие министры обороны и исполнители их обязанностей продали имущества армии даже по “нереально заниженным ценам“ на 3.2 млрд грн, передает ТСН.

Так, бывший министр обороны Павел Лебедев продал на 217,469 млн гривен. Среди распроданного имущества — 51 танк, полсотни БМП / БТР, 9 вертолетов а также 27 самолетов, БПЛ или планеров. Экс-министр Дмитрий Саламатин продал техники и вооружения на 250,95 млн грн — 86 танков, 89 БМП / БТР, 85 вертолетов и 36 самолетов, БПЛ или планеров. Михаил Ежель — на 604,77 млн ​​грн. Он за бесценок отдал 340 танков, 191 БМП / БТР, 51 вертолет и 31 самолет, БПЛ или планер. Кроме этого, Валерий Иващенко распродал имущества на 253,8 млн.гр, а Юрий Ехануров на 504,31 млн грн. Бывший министр Анатолий Гриценко смог распродать военного имущества на рекордные 1,3 миллиарда гривен.



мож он по реальной цене продавал?

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