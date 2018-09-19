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Какой будет экономика Украины через 5 лет — прогноз МВФ
19 сентября 2018 | 15:41
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Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в ближайшие 5 лет ВВП на душу населения в Украине вырастет на 50%. Об этом говорится в данных МВФ.
По состоянию на 2018 год валовой внутренний продукт Украины на душу населения составляет 2,82 тыс долларов, развивающихся стран - 5,49 тыс долларов, средний по миру - 11,73 тыс долларов, развитых стран - 48,97 тыс долларов.
Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году эти показатели составят 4,22 тыс долларов - для Украины (рост 50%), 7,43 тыс долларов - для развивающихся стран (рост 35%), 14,49 тыс долларов - средний по миру (рост 24%), 58,46 тыс долларов - для развитых стран (рост 19%).
Более точным показателем ВВП на душу населения считается показатель, рассчитанный по паритету покупательной способности. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности учитывает разницу курса валют и цен.
По этому показателю, по состоянию на 2018 год ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности составляет 9,21 тыс долларов, развивающихся стран - 12,51 тыс долларов, средний по миру - показатель отсутствует, развитых стран - 51,42 тыс долларов.
Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составит 12,26 тыс долларов - для Украины (рост 33%), 16,5 тыс долларов - для развивающихся стран (рост 32%), средний по миру - показатель отсутствует, 60,29 тыс долларов - для развитых стран (17%).
Александр Колесниченко, ЭП
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