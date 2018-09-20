В Киеве одновременно подожгли пять автомобилей

20 сентября 2018 | 16:32

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Столичная полиция открыла уголовное производство по факту поджога пяти автомобилей на стоянке в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Киеве.

"Ночью в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступило сообщение, что на проспекте Григоренко горят автомобили", - говорится в сообщении. Спасатели потушили пламя, но пять иномарок были частично повреждены огнем. На месте происшествия к сотрудникам полиции обратились с соответствующими заявлениями владельцы поврежденного автотранспорта. Криминалисты провели тщательный осмотр территории, чтобы установить истинные причины возгорания автомобилей. Следственным отделом Дарницкого управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.



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