|
"Скифское золото" находится в музее Амстердама - Мининформполитики
20 сентября 2018 | 16:34
распечатать комментарии [0] добавить в
В археологическом музее Алларда Пирсона подтвердили, что "скифское золото" находится на месте. Об этом на своей странице написала первый заместитель министра по вопросам информационной политики Эмине Джепарова, сообщает УНН.
"Артефакты в музее, об этом получили подтверждение от музея и адвокатов в Амстердаме", - рассказала Джепарова.
также читайте
[18.09.2018]
|
Загрузка...
по теме
Командующий израильскими ВВС приехал в Москву
21. 09. 2018 | 09:12
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в Москву командующего ВВС Амикама Норкина после инцидента со сбитыми сирийцами российского Ил-20
США ужесточили санкции против России
20. 09. 2018 | 21:01
Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.
Поліція хоче контролювати центри наркозалежних
20. 09. 2018 | 18:08
МВС ініціює створення реєстру центрів адаптації від наркозалежності.Про це 19 вересня, йшлося під час зустрічі секретаря РНБО Олександра Турчинова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з представниками центрів психологічної реабілітації, які працюють на базі релігійних організацій.
В Днепре - разбойное нападение
20. 09. 2018 | 16:35
Разбойное нападение произошло сегодня в Днепре. Эту информацию УНН подтвердила пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»