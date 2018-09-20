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"Скифское золото" находится в музее Амстердама - Мининформполитики

20 сентября 2018 | 16:34

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В археологическом музее Алларда Пирсона подтвердили, что "скифское золото" находится на месте. Об этом на своей странице написала первый заместитель министра по вопросам информационной политики Эмине Джепарова, сообщает УНН.


"Артефакты в музее, об этом получили подтверждение от музея и адвокатов в Амстердаме", - рассказала Джепарова. 


По ее словам, новости о "краже скифского золота" являются фейком. 

Отметим, в августе некоторые СМИ сообщали, что трое граждан Украины по поддельным документам получили в музее Алладрда Пирсона "скифское золото", чтобы позже перевезти его в Мадрид. Некоторые порталы сообщали, что коллекция "уже в Испании". 

Отметим, Киев и музеи Крыма в течение некоторого времени вели судебную тяжбу за возвращение коллекции золота. 14 декабря 2016 суд в Амстердаме принял решение вернуть "скифское золото" Украине. 

После этого музеи оккупированного Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине.



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