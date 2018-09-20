В Днепре - разбойное нападение

Как сообщают местные СМИ, неизвестные совершили разбойное нападение, украли три тысячи долларов и скрылись.

Больше информации по этому в полиции предоставят позже.

Разбойное нападение произошло сегодня в Днепре. Эту информацию УНН подтвердила пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.