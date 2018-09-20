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В Днепре - разбойное нападение
20 сентября 2018 | 16:35
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Разбойное нападение произошло сегодня в Днепре. Эту информацию УНН подтвердила пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
"Разбойное нападение произошло примерно два часа назад. Объявлен план "Перехват", - сообщила пресс-секретарь.
Больше информации по этому в полиции предоставят позже.
Как сообщают местные СМИ, неизвестные совершили разбойное нападение, украли три тысячи долларов и скрылись.
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