Поліція хоче контролювати центри наркозалежних

20 сентября 2018 | 18:08

МВС ініціює створення реєстру центрів адаптації від наркозалежності.Про це 19 вересня, йшлося під час зустрічі секретаря РНБО Олександра Турчинова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з представниками центрів психологічної реабілітації, які працюють на базі релігійних організацій.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна не має системної програми, яка б дозволяла реабілітувати і повертати у суспільство людей, які стали на слизький шлях.



«У нас існує програма наркозаміщення, вона достатньо складна. Крім того, ми маємо реабілітаційні центри, але вони не відповідають високим стандартам. Тому ми зараз працюємо над програмою, коли представники правоохоронних органів та релігійного суспільства об’єднають свої зусилля у боротьбі з наркотичною залежністю. Думаю, що близько 1000 центрів протидії наркотичній залежності запрацює в Україні і вони не матимуть проблем з постійними перевірками», - сказав Олександр Турчинов.



Секретар РНБО подякував Національній поліції за системну роботу у протидії наркоманії.



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що на рівні із закладами, де надають соціально-психологічну допомогу, існують центри, де людей змушують до рабської праці і дають вживати наркотики, але в зменшених дозах.



«Ми бачимо випадки, коли реабілітаційні центри перетворюються на місця використання безоплатної рабської праці. А в обмін, хвора на наркоманію людина, отримує ослаблену дозу, яка і є методом лікування. Поліція кваліфікує таку ситуацію, як незаконне утримання громадянина», - розповів Арсен Аваков.



Міністр підкреслив, що така ситуація не припустима. Тому, необхідно створити єдиний реєстр центрів психологічної реабілітації наркозалежних.



«Протягом одного місяця необхідно створити реєстр центрів психологічної адаптації, щоб представники Нацполіції могли співпрацювати з керівниками таких центрів. Крім того, будуть виділені дільничні офіцери, які зможуть також контролювати, чи не порушують в таких закладах права людини. Свобода волі – перш за все. До цієї роботи будуть залучені фахівці з ювенальної привенції та Департаменту протидії наркозлочинності», - наголосив Арсен Аваков.



Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін зазначив, що роботу центрів зможе координувати один з керівників по протидії наркозлочинності.



«Коли буде створено такий реєстр, його роботу буде контролювати один з керівників пыдрозділів поліції по протидії наркозлочинності, який буде володіти ситуацією по всій країні. І коли будуть виникати питання, комунікація буде йти зверху вниз, що значно полегшить роботу в цьому напрямку», - наголосив В’ячеслав Аброськін.



Департамент комунікації МВС України