США ужесточили санкции против России

20 сентября 2018 | 21:01

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

В докладе не говорится о введении дополнительных ограничительных мер.



В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России. Первая часть рестриктивных мер, вступающая в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.