|
США ужесточили санкции против России
20 сентября 2018 | 21:01
распечатать комментарии [0] добавить в
Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.
В докладе не говорится о введении дополнительных ограничительных мер.
также читайте
[18.09.2018]
|
Загрузка...
по теме
Командующий израильскими ВВС приехал в Москву
21. 09. 2018 | 09:12
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в Москву командующего ВВС Амикама Норкина после инцидента со сбитыми сирийцами российского Ил-20
Поліція хоче контролювати центри наркозалежних
20. 09. 2018 | 18:08
МВС ініціює створення реєстру центрів адаптації від наркозалежності.Про це 19 вересня, йшлося під час зустрічі секретаря РНБО Олександра Турчинова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з представниками центрів психологічної реабілітації, які працюють на базі релігійних організацій.
В Днепре - разбойное нападение
20. 09. 2018 | 16:35
Разбойное нападение произошло сегодня в Днепре. Эту информацию УНН подтвердила пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская.
"Скифское золото" находится в музее Амстердама - Мининформполитики
20. 09. 2018 | 16:34
В археологическом музее Алларда Пирсона подтвердили, что "скифское золото" находится на месте. Об этом на своей странице написала первый заместитель министра по вопросам информационной политики Эмине Джепарова, сообщает УНН.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»