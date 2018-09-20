ТЕМА

США ужесточили санкции против России

20 сентября 2018 | 21:01

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Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.


В докладе не говорится о введении дополнительных ограничительных мер.

В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России. Первая часть рестриктивных мер, вступающая в силу 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца.



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