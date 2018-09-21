Командующий израильскими ВВС приехал в Москву

"На встречах израильские офицеры представили российским коллегам отчет о ситуации, в ходе которой российский самолет [Ил-20] был сбит в понедельник вечером сирийскими ПВО, а также выводы расследования, проведенного израильской армией", - говорится в коммюнике.
В заявлении также сказано, что встреча прошла хорошо, стороны согласились с необходимостью продолжения координации своих действий в Сирии.
Норкин посетил Москву по поручению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы предоставить российской стороне всю необходимую информацию о действиях израильской авиации в день гибели Ил-20.