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Командующий израильскими ВВС приехал в Москву

21 сентября 2018 | 09:12

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в Москву командующего ВВС Амикама Норкина после инцидента со сбитыми сирийцами российского Ил-20


Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, передает  ТАССНоркин уже встретился с представителями командования ВВС России.

"На встречах израильские офицеры представили российским коллегам отчет о ситуации, в ходе которой российский самолет [Ил-20] был сбит в понедельник вечером сирийскими ПВО, а также выводы расследования, проведенного израильской армией", - говорится в коммюнике.

В заявлении также сказано, что встреча прошла хорошо, стороны согласились с необходимостью продолжения координации своих действий в Сирии.

Норкин посетил Москву по поручению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы предоставить российской стороне всю необходимую информацию о действиях израильской авиации в день гибели Ил-20.



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