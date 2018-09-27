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Порошенко продает свое предприятие украинскому покупателю
27 сентября 2018 | 08:57
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Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил в Facebook о продаже завода "Кузница на Рыбацком", который принадлежит президенту.
"Фонд "Прайм Эссетс Капитал", управляющей активами Петра Порошенко, достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбальском" отечественному покупателю", - говорится в сообщении.
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