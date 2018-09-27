Сотрудников общественного телевидения отправят в отпуска: нет денег

27 сентября 2018 | 09:09

В связи с недофинансированием Национальной общественной телерадиокомпании Украины и имеющимся дефицитом средств, что ставит под угрозу работу телерадиокомпании и возможность трансляции всех теле- и радиоканалов общественного вещателя, правление НОТУ просит своих работников уйти в неоплачиваемый отпуск. Об этом говорится в заявлении ОАО "НОТУ".

"До конца 2018 в распоряжении Национальной общественной телерадиокомпании Украины остается 258,8 млн грн финансовой поддержки; 4,8 млн грн на счетах филиалов; 5 млн грн на счету центральной дирекции. Ожидаемые доходы от хозяйственной деятельности НОТУ до конца года в лучшем случае составляют 20 млн грн. Таким образом, для обеспечения работы телерадиокомпании до конца 2018 является лишь 288,6 млн грн", - отмечается в заявлении.



Отмечается, что дефицит критически необходимых средств до конца 2018 составляет 220 млн грн.



"Критическими и обязательными для уплаты до конца 2018 года, среди прочих, есть такие расходы: 210 млн грн - оплата труда; 186 млн грн - оплата трансляции; 9 млн грн - на производство уже запущенных телерадиопрограмм; 28 млн грн - коммунальные услуги ; 15,6 млн грн - налог на землю; 29 млн грн - оплата услуг и материалов; 21 млн грн - взнос в Европейский вещательный союз; 5 млн грн капитальных расходов на программное обеспечение и техническое оборудование; 5 млн грн капитальных расходов на ремонт филиалов и оборудования", - сообщили в НОТУ.



Кроме вынужденных отпусков план антикризисных мероприятий НОТУ предусматривает ограничение приема на работу, прекращение выплат премий и другие.