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Якутского попа обвиняют в 87 фактах растления мальчиков

27 сентября 2018 | 09:33

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17 сентября 2018 года суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного суда Республики Саха (Якутия) рассмотрел в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу защитника-адвоката в интересах подсудимого Ткаченко А.Э., которым продлен срок содержания под стражей на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд .


Заслушав доклад судьи, выслушав мнение сторон, суд постановил Постановление Хангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) от 21 августа 2018 года в отношении подсудимого Ткаченко Андрея Эдуардовича оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения.

При рассмотрении вопроса о мере пресечения в виде заключения под стражу, судом всесторонне и полно учтены все конкретные обстоятельства по делу, характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности, из которого следует, что Ткаченко А.Э. в официальном браке не состоит, иждивенцев не имеет, обвиняется в совершении 87  особо тяжких преступлений.

Вышеприведенные обстоятельства в целом дали суду апелляционной инстанции достаточные основания полагать, что подсудимый Ткаченко А.Э., находясь на свободе, а также под иной мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей, с целью избежать уголовной ответственности, может скрыться от суда, оказать давление на свидетелей и потерпевших, иным образом воспрепятствовать производству по делу.



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