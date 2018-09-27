Якутского попа обвиняют в 87 фактах растления мальчиков

При рассмотрении вопроса о мере пресечения в виде заключения под стражу, судом всесторонне и полно учтены все конкретные обстоятельства по делу, характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности, из которого следует, что Ткаченко А.Э. в официальном браке не состоит, иждивенцев не имеет, обвиняется в совершении 87 особо тяжких преступлений.
Вышеприведенные обстоятельства в целом дали суду апелляционной инстанции достаточные основания полагать, что подсудимый Ткаченко А.Э., находясь на свободе, а также под иной мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей, с целью избежать уголовной ответственности, может скрыться от суда, оказать давление на свидетелей и потерпевших, иным образом воспрепятствовать производству по делу.