Якутского попа обвиняют в 87 фактах растления мальчиков

Заслушав доклад судьи, выслушав мнение сторон, суд постановил Постановление Хангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) от 21 августа 2018 года в отношении подсудимого Ткаченко Андрея Эдуардовича оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения.

При рассмотрении вопроса о мере пресечения в виде заключения под стражу, судом всесторонне и полно учтены все конкретные обстоятельства по делу, характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности, из которого следует, что Ткаченко А.Э. в официальном браке не состоит, иждивенцев не имеет, обвиняется в совершении 87 особо тяжких преступлений.

Вышеприведенные обстоятельства в целом дали суду апелляционной инстанции достаточные основания полагать, что подсудимый Ткаченко А.Э., находясь на свободе, а также под иной мерой пресечения, не связанной с содержанием под стражей, с целью избежать уголовной ответственности, может скрыться от суда, оказать давление на свидетелей и потерпевших, иным образом воспрепятствовать производству по делу.