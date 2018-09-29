ТЕМА

В Прибалтику убежал журналист, которого хотели обвинить в покушении на Путина

29 сентября 2018 | 09:34

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Бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев срочно покинул Россию. В настоящее время он находится в одной из стран Балтии.


Информацию об эмиграции Канева подтвердили источник в окружении финансирующего ЦУР экс-главы нефтяной компании «Юкос» Михаила Ходорковского, двое бывших сотрудников Центра, а также один из работников «МБХ Медиа», где публиковался Сергей Канев, передаёт Telegram-канал «Проект».
Источники указали, что Канев узнал о готовящемся предъявлении ему обвинения в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа президента Владимира Путина.
До этого в интервью телеканалу «Дождь» Михаил Ходорковский сообщил, что кто-то из его сотрудников был вывезен из России. По его информации, в отношении некого журналиста «готовилась провокация», которого собирались обвинить в подготовке теракта против Путина.
В августе Сергея Канева допросили по делу о гибели в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Канев рассказал, что следствие не исключает вызова на допрос бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с засекреченными российскими частными военными компаниями, деятельность которых в Центральной Африке собирались расследовать погибшие. Об этом сообщает Рамблер. 



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© фото: Reuters

10 октября 2009 года. Во Львове состоялся Марш славы УПА, устроенный несколькими общественными организациями и Львовским горсоветом в честь 67-годовщины со дня создания УПА. В сопровождении военного оркестра молодые люди в форме и несколько ветеранов прошли от Таможенной площади до проспекта Свободы. В городском парке участники марша приняли участие в театрализованном действии «Повстанцы из прошлого», воспроизводящем бой отряда УПА против подразделения вермахта. Некоторые комментаторы удивлены: почему так скромно бой с вермахтом? Можно было воспроизвести этнические чистки поляков вроде совместного уничтожения воинами УПА и СС села Гута Пеняцка в феврале 1944 г. (сожжено 172 дома, убиты 1000 жителей). А как насчет реконструкции диверсионного акта? В том же 1944 г. бандеровцы любили грабить советские воинские колонны с имуществом, пускать под откос санитарные поезда, идущие с фронта. Или театрализованный бой с охраной генерала Ватутина, в результате которого боевой генерал получил смертельное ранение. Да и тему с массовыми убийствами евреев "Укранским легионом" тоже можно было подать красочно и достоверно чего теперь стесняться-то?
   
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