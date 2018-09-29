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В Прибалтику убежал журналист, которого хотели обвинить в покушении на Путина
29 сентября 2018 | 09:34
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Бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев срочно покинул Россию. В настоящее время он находится в одной из стран Балтии.
Информацию об эмиграции Канева подтвердили источник в окружении финансирующего ЦУР экс-главы нефтяной компании «Юкос» Михаила Ходорковского, двое бывших сотрудников Центра, а также один из работников «МБХ Медиа», где публиковался Сергей Канев, передаёт Telegram-канал «Проект».
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