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Глава МИД Великобритании: Мы покончим с сетью ГРУ в стране
01 октября 2018 | 09:18
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Россия заплатит высокую цену за противоправную деятельность.
Выступая перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, Джереми Хант заявил, что у нынешнего правительства Великобритании есть послание Москве. «Если вы будете пытаться запугивать эту страну, если вы применяете химическое оружие и не желаете играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, сообщает РБК.
Также в ходе выступления Хант пообещал, что Великобритания в скором времени «покончит с сетью агентов ГРУ» на своей территории, сообщает агентство Reuters.
Именно Главное управление Генерального штаба (старое название — Главное разведывательное управление (ГРУ)) в Лондоне подозревают в организации и осуществлении покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городе Солсбери. В Москве категорически отвергают все подозрения, требуя от британских властей предоставить доказательства.
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