Комплексы С-300 уже в Сирии

01 октября 2018 | 09:20

Россия начала поставку в Сирию ракетных систем С-300, так сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе специальной пресс-конференции в ООН. Согласно Лаврову, “поставки начались.

Как заявил президент Путин, будут предприняты конкретные шаги для обеспечения безопасности и защиты для нашего контингента”.

Москва сообщила на минувшей неделе, что она планирует передать режиму Асада зенитно-ракетные комплексы С-300 в течении двух недель. Это произошло в результате аварии, в ходе которой сирийцы сбили российский самолет с 15 членами экипажа, авария, в которой российское командование поспешило обвинить Израиль.

Российский сайт “Коммерсант” сообщил в минувший вторник, что Асад получит от двух до четырех ЗРК. Согласно источнику, который цитировался “Коммерсантом”, Сирия будет использовать это оборудование для защиты прибережной зоны и на границах с Израилем, Иорданией, Ливаном и Ираком. Источник добавил, что количество поставляемых систем может измениться в связи с обстоятельствами, и возможно, что в конце концов количество поставленных ЗРК дойдет до 6-8 комплексов.

Заместитель министра обороны Сирии заявил, что передача российских ракет его стране заставит Израиль подумать дважды, прежде чем тот захочет атаковать цели на сирийской территории. Он добавил, что Сирия будет использовать продвинутые зенитно-ракетные комплексы только в случае атак на своей территории.

Источник: Детали