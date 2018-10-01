Пока американские законодатели обдумывают новый раунд «сокрушительных» санкций, некоторые трейдеры предсказывают, что цена на основную статью экспорта России впервые с 2014 года достигнет 100 долларов за баррель. Неожиданный рост доходов от продажи нефти может в конечном итоге смягчить последствия даже самых жестких санкций, обсуждаемых в Вашингтоне, и на фоне подъема нефтяных котировок инвесторы приобретают российские гособлигации.

«Скачок цен на нефть должен нивелировать страх перед санкциями, — говорит Виктор Сабо (Viktor Szabo), портфельный менеджер инвестиционной и страховой компании Aberdeen Standard Investments в Лондоне. — Россия по фундаментальным показателям является одной из сильнейших на развивающихся рынках».

Из-за новых угроз США ввести санкции российские акции оказались среди худших по динамике на фоне падения развивающихся рынков этим летом в целом, но последующее оживление цен на нефть и поддержка рубля Центробанком способствовали восстановление курса акций. Тем временем в Вашингтоне американские законодатели продолжают грозить санкциями, которые могут привести к запрету на осуществление операций с новым российским суверенным долгом и даже к исключению российских банков из международной финансовой системы.

Сильная позиция

Пол Макнамара (Paul McNamara), лондонский управляющий фондом GAM UK Ltd. с долей российских рублевых бондов в портфеле на уровне «выше рынка», говорит, что увеличил покупки долговых бумаг после того, как Центральный Банк России, чтобы не усугублять слабость рубля, приостановил пополнение резервов покупкой твердой валюты.

Хотя он и признает, что ужесточение санкций будет означать «усиление понижательных рисков» для российских рынков, «серьезных макроэкономических проблем» можно будет избежать, если нефть будет торговаться на сегодняшних уровнях. И если санкции в своей самой жесткой форме не материализуются, то благодаря нынешним ценам на нефть «Россия окажется в очень сильном положении», сказал он.

В пятницу завершится третья неделя роста рубля — самый длительный период роста с января. Доходность 10-летних рублевых долговых обязательств упала на этой неделе на 15 базисных пунктов, достигнув минимального с середины августа уровня в 8,54%

Далип Сингх (Daleep Singh), бывший чиновник Министерства финансов США, который участвовал в разработке санкций против России в 2014 году, признал в своем недавнем выступлении (в Конгрессе), что экономический спад в стране в основном был вызван не ограничением доступа некоторых российских компаний к финансовым рынкам, а падением цен на нефть. «Согласно наиболее правдоподобным оценкам, американские санкции способствовали этому на 10%-40%», — сказал Далип.

«Американские горки»

После того, как государственные облигации не выставлялись на аукцион четыре недели подряд, что означает самый длинный перерыв с начала кризиса 2014 года, российские чиновники заявляют, что нет необходимости спешить, чтобы возобновить продажи и удовлетворить спрос инвесторов на премию к доходности. Недавнее снижение курса рубля и повышение цен на нефть означают, что стоимость барреля нефти марки Brent в рублевом выражении близка к рекорду, что способствует укреплению бюджета и помогает правительству достичь своих целей по рублевым расходам.

«Повышение цены на нефть весьма кстати, поскольку он избавляет экономику от необходимости доступа к рынкам долговых инструментов, при его ограничении при самом неблагоприятном развитии событий», — говорит Джеймс Баррино (James Barrineau) из компании Schroders, также покупающий облигации федеральной займа. «Оно будет способствовать росту суверенных фондов и, тем самым, снизит в краткосрочной перспективе роль доступа к рынкам», а также позволит выделять государственные средства на поддержку банков, если США сократят им доступ на рынок, считает он.

Если влияние нефти на экономику оценить легко, фоновая угроза санкций, которые могут материализоваться или не материализоваться, количественной оценке не поддается. По словам помощника одного из республиканцев и законодателя, Конгресс США вряд ли примет законопроект о каких-либо новых санкциях против России до промежуточных выборов, которые пройдут в США в ноябре.

«Санкции — это американские горки, — сказал в интервью Эрих Ариспе (Erich Arispe), глава департамента суверенных рейтингов компании „Фитч Рейтингс” (Fitch Ratings Ltd). — Мы уже неоднократно убеждались, что они не прекращаются. Мы будем учитывать это фактор в обозримом будущем».

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