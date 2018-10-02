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Реформа полиции. Капище заброшенных идолов
02 октября 2018 | 08:46 , Владимир Батчаев
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Писать о реформе МВД, а тем более удивить читателя оригинальностью взглядов на этот проект, сегодня чрезвычайно трудно. И дело даже не в сложности и противоречивости самого предмета обсуждения. Просто о полиции написано столько, что любые новые рассуждения о ней кажутся запоздалыми, вторичными и похожими на попытку, что называется, «попилить опилки». Но, всё же хочу попробовать это сделать и объяснюсь почему.
Во-первых, оценивать итоги любого новшества, а тем более такого претенциозного как реформа, следует по прошествии некоторого времени. Тут, как с коньяком, о качестве которого судят по послевкусию – выдохнуть нужно, чтобы прочувствовать все нюансы аромата. А подождав четыре года и выдохнув, я понял – нам опять подсунули суррогат.
Во-вторых, результаты реформы (для краткости всё же буду называть так наблюдавшиеся в МВД процессы) оказались до такой степени неутешительными, что трудно побороть желание высказаться о причинах столь печального положения дел. «Подождите!», – возразят мне из тающих рядов ура-реформаторов. –«Хватит зраду разводить! Создана патрульная полиция, укреплена национальная гвардия, проведена аттестация, ликвидированы ГАИ и УБОП. Изменения налицо! Это ли не реформа?!». Отвечу: «Нет, друзья, это не реформа. Вернее, не та реформа, которую нам обещали».
Всё дело в том, что в системе МВД наблюдалось определённое сотрясение устоев, не более. И, как любое сотрясение, оно действительно привело к частичным изменениям как позитивного, так и негативного толка. Реформа же, по определению, это замена основ и ключевых принципов существования системы в социальной среде с целью создания оптимальной модели их взаимодействия.
Вспомните, нас уверяли, что смысл реформы МВД заключается в построении новой модели отношений полиции с обществом, когда права отдельного человека будут значить для неё больше, чем интересы государственного аппарата и любого органа власти. Проще говоря, каждому из нас Министерство внутренних дел обещало защиту не только и не столько от беспредела криминального мира, а прежде всего от произвола мира власти – от всех этих депутатов, коррупционеров, оборотней в погонах, чиновников, давно и комфортно расположившихся на народной шее. Несмотря на изначальную иллюзорность такой идеи (полиция – тоже орган власти, так с какой стати ей становиться на сторону какого-то отдельного человека), мы все ожидали от реформы именно такого чудесного перерождения МВД. И как-бы не заверяли меня в реформаторских достижениях ведомства, оглядевшись вокруг, я всё же остаюсь при своём мнении – чудес не бывает и реформа не состоялась.
Что, впрочем, не удивительно, поскольку настоящая реформа по своей сути – это хирургическое вмешательства, только не в человеческий, а в не менее сложный организм социума. И, право, Вы же не будете считать успешной операцию лишь на том основании, что она влетела Вам в копейку, анамнез писали иностранные специалисты, наркоз был ядрён, а хирург надел новый халат. В результате Вам-то лучше не стало.
И в-третьих. Сразу официально заявляю – я ни в коей мере не претендую на роль безапелляционного эксперта, которых и без меня щедро плодит украинская земля. Этот материал – обычная публицистика, а не скрупулёзный анализ или хроника процесса трансформации прежней милиции в новую полицию. Не было у меня такой цели, да и тяжело писать хронику явления, в определенный момент намертво застывшего, как это случилось в 2015 году с большинством реформаторских инициатив Министерства внутренних дел.
Просто захотелось фрагментарно и субъективно (а почему, собственно и нет) высказать своё суждение о наиболее важных и интересных, опять-таки с моей точки зрения, персоналиях, явлениях или событиях, связанных с реформой полиции. Видимо утраченный нами шанс изменить МВД к лучшему, шанс невеликий и скорее гипотетический, всё же теребит душу и периодически дергает ее, как воспалившийся зуб. А потому моя публицистика, за редкими вкраплениями позитива, получилась скептической, с явной ноткой раздражённости. Но, что поделаешь – не мы такие, жизнь такая. У нас ведь часто так: берешься за описание чего-нибудь значимого, а копнешь чуть поглубже, присмотришься тщательнее, поразмыслишь беспристрастнее, да и поймешь – нет никакого «значимого». И вместо задуманного корректного материала – на тебе, обвинительный акт или фельетон получается, с соответствующим заголовком. Уж им я точно доволен – как ни крути, а былые идолы полицейской реформы нынче действительно охаяны и заброшены.
Идол І. Арсен Аваков – реформатор цвета хаки
Начать экскурсию по капищу будет логично с покосившейся статуи Арсена Авакова, да простит он мне такое фамильярное обращение. Нет, в ипостаси политика Арсен Борисович и сейчас живее всех живых, но вот как реформатор полиции он персонаж больше фольклорный. Впрочем, в любом случае обойти его вниманием было бы просто несправедливо – воленс-ноленс, но именно Аваков стоял у истоков эксперимента, названного реформой МВД. Эксперимента масштабного, чрезвычайно затратного, порою казусного и забавного, в основном неудачного, но, тем не менее, до сих пор подающегося простодушной публике (и не только отечественной) в качестве олицетворения успехов Украины на пути в Европу. Да и саму реформу у нас сразу же окрестили «аваковской», что для меня созвучно с названием реформы другой, забытой, но тоже когда-то нашумевшей – «столыпинской».
Конечно, сравнение не совсем уместное. Всё-таки Пётр Столыпин и Арсен Аваков персоны не только разного времени, но и пошиба. Однако провести некую параллель всё же можно – оба стали Министрами внутренних дел, чьи замыслы послужили укреплению государства, но отнюдь не интересам простого человека. Хотя именно ради блага последнего обычно и заваривается вся эта реформаторская каша.
И если Столыпина ещё можно считать реформатором (какого толка – это другой вопрос), то Арсена Борисовича – увольте, нет. Тут дело даже не в том, что им слишком «мало пройдено дорог и много сделано ошибок». Просто, в отличии от последовательного в планах и поступках Столыпина, Аваков на определенном этапе отрёкся от базовых идей реформы и сменил вектор преобразований на противоположный. В результате, он был кем угодно – спасителем Харькова, расчетливым политиком, пафосным блогером и даже, не удивляйтесь, не самым плохим Министром внутренних дел, а вот реформатором не стал. Почему? Не сумел, не успел, не захотел – каждый может расставить эти три причины в соответствии со своим видением роли Авакова в истории Украины.
Начнём с того, что в 2014 году сложившаяся в стране ситуация к гуманным реформам в правоохранительной системе вообще не располагала. Потеря части территории и необходимость с помощью оружия защищать оставшуюся; повышенная агрессивность общества и постмайданная дезорганизация силовых структур; ломка внешнего политического курса и грызня внутренних элит; финансовый и экономический кризис; вопиющая профнепригодность парламента и набирающая темп коррупционная активность чиновников; дипломатическая пассивность и разобщенность стран-союзников – для любого государства даже один из этих факторов чрезвычайно болезнен, а на нас обрушилось всё и практически сразу.
Ещё большая беда заключалась в том, что Майдан не изменил ни стандарты отношения власти к народу, ни философию управления государством. И новоявленный Президент, и новоизбранные депутаты, и новоназначенные чиновники оказались не подвижниками-реформаторами, а людьми прежней формации с устойчивым стяжательским мировоззрением. Для таких любая реформа – это, прежде всего, процесс, способствующий увеличению личного капитала и получению политических дивидендов. А случающиеся редкие и незначительные реформаторские успехи являются лишь побочным продуктом данного процесса, а не результатом целенаправленной и напряжённой работы. В нашем правительстве любая реформа – это дитя договоренностей редких идейных реформаторов с не менее идейными, но многочисленными коррупционерами. При таких стартовых условиях добиться кардинальных изменений в отдельно взятом ведомстве, а уж тем более в консервативном МВД, задача чрезвычайно сложная, почти не выполнимая.
Но, давайте посмотрим на проблему с другой, оптимистической стороны. Именно 2014 год стал периодом всеобщего народного воодушевления и надежд, удивительной жертвенности и беспримерного патриотизма, готовности принять перемены и измениться самим. Чиновники были напуганы, граждане нахраписты, депутаты покладисты – нужно было не упустить это самое благоприятное для народных реформ время, когда полуразвалившаяся вертикаль внимательна и почтительна к сплоченной как никогда горизонтали.
К тому же, в будущее Украины поверили не только мы. Доверчивые западные партнеры, умиленные европейским запалом её новых лидеров, были показательно щедры, на благое дело нашего реформирования своих денег не жалели, а уж реорганизация МВД вообще финансировалась ими беспрецедентно – гранты не капали, а проливались обильным благодатным дождём.
В таком положении неуверенного баланса, когда минусы и плюсы хоть как-то компенсируют друг друга, успех во многом зависел от личных качеств кормчего, взявшего в руки штурвал корабля реформы полиции. И этим корчим стал, а, точнее, его место занял Арсен Аваков.
Для Арсена Борисовича пост Министра внутренних дел был уже вторым походом во власть. С февраля 2005 по февраль 2010 года он губернаторствовал в большой, обильной, но не простой Харьковской области, получив должность, опять-таки, по результатам Майдана предыдущего, оранжевого и бескровного. Будучи поставленным на регион, зарекомендовал себя «в основном положительно» – хозяйствовал ни шатко ни валко, в особом реформаторстве замечен не был, но и в резонансные коррупционные скандалы не вляпывался, что для украинского чиновника уже является показателем успеха и определенной порядочности (сомнительные земельные сделки тут не в счёт, какой губернатор без них).
В ту пору Аваков производил впечатление человека состоятельного, но, тем не менее, на дно морали не павшего, о своей репутации заботящегося, да и вообще достаточно обаятельного, пусть и не без нотки самолюбования. Тому Авакову нравился имидж лирика-интеллектуала в мягком свитере, и он любил являться публике то в роли спонсора фестиваля научной фантастики «Звёздный мост» (за что, безо всякой иронии, ему моё искреннее спасибо), то в качестве телевизионного собеседника, философствующего с бокалом вина в руке о человеческих ценностях.
В феврале 2014 года Украина увидела совсем другого Авакова – Авакова цвета хаки, энергичного, целеустремленного, воинственного. По каким соображениям и в результате чьих кулуарных договорняков ему досталось кресло Министра внутренних дел, вопрос уже второстепенный. В тот момент кресла в правительстве вообще заполнялись хаотично и второпях, как на свадебном конкурсе, где вокруг стула под музыку бегает масса народу и кто успел, тот и сел. Люди, продвигавшие Арсена Борисовича, скорее всего руководствовались умозаключением «пусть этот пока посидит, потом сменим» и сейчас большинство из них весьма разочарованы незыблемостью положения своего протеже.
Едва став хозяином самого высокого кабинета на Богомольца 10, Аваков сразу объявляет о начале реформы МВД, ликвидации милиции старого образца, люстрации и беспощадной борьбе с коррупцией в подчиненном ведомстве. Понятно, что выстрел попадает в цель. Словосочетания «реформа МВД», «ликвидация милиции», «борьба с коррупцией» изначально обречены на популярность – именно этого давно жаждал народ, к тому времени вдоволь нахлебавшийся от родных правоохранителей всякого и неприятного. О необходимости реформ тут же заговорили и в других Министерствах, но, в отличии от прочих, Арсен Борисович, без колебаний и отсрочек, тотчас взялся за дело.
Его старт ошеломлял и несмотря на откровенный популизм отдельных решений, вселял в массы надежду: расформирование «Беркута», избрание населением руководителей милиции в областях, создание правозащитного совета при МВД, формирование комиссий для аттестации личного состава, утверждение концепции реформирования ведомства и подготовка плана окончательного реформирования МВД к 2018 году.
Аваков в такой мере коммуникабелен и открыт для прессы, что сразу становится популярным медийным персонажем. В отличии от предыдущих Министров, он охотно путешествует по ток-шоу, сюжеты с его лицом являются обязательными для всех телеканалов, Интернет переполнен восторженными статьями о «сервисной модели», «отмене показателей», «демилитаризации» и «деполитизации» органов внутренних дел.
Арсен Борисович настолько убедителен в своих устремлениях, громогласен в планах и щедр в обещаниях, что добивается невиданной ранее поддержки от общественности и одобрительных кивков правозащитников.
Своей активностью он производит благоприятное впечатление на друзей Украины за рубежом. У иностранных спонсоров Аваков резво набирает баллы в рейтинге перспективных реформаторов – под него готовы давать деньги.
Собственно, это и становится определяющим фактором. В верхах принимают решение – реформа МВД станет визиткой преобразования страны. На престиж у нас ни средств, ни сил никогда не жалели и Аваков получает от государства управленческий и финансовый карт-бланш на печатанье этой самой визитки.
Но потом происходит странное – к концу 2014 года казалось неудержимая поступь реформы переходит в ходьбу на месте, а к середине 2015 года постепенно сходит на нет. Застолбив на начальном этапе под своим именем несколько поистине золотоносных для реформатора участков – «патрульная полиция», «сервисный центр», «экспертный совет по правам человека», Арсен Борисович в дальнейшем не спешит их разрабатывать. Нет, он ещё мелькает на экране телевизора, ездит по городам и весям, рекламируя набор в патрульную полицию, появляется на презентациях по случаю открытия очередного провинциального сервисного центра. В прессе ещё вспоминают начальные успехи когда-то перспективных пилотных проектов, слух обывателя ещё радуют появляющиеся новые слова «детективы», «полиция диалога», «школьный полицейский», «полицейская академия».
Однако люди сведущие понимают – всё это явления инерционные, идёт подмена прежних новаторских концептуальных замыслов декоративными изменениями, на старых зданиях просто латают фасады и вывешивают свежие вывески. В МВД уже никто не вспоминает о реформе в сфере профессиональной подготовки сотрудников и создании полицейских колледжей. Сняты с повестки дня реорганизация криминального блока полиции и внедрение прогрессивных методов контроля за законностью действий личного состава. Напрочь забыты идеи о совершенствовании методов работы службы внутренней безопасности и внедрении европейских принципов сотрудничества с населением. Стали никому не нужными вопросы усиления общественного надзора за полицией и создания гражданской модели взаимоотношений внутри полицейского коллектива.
Тщательно разработанная «Стратегия развития органов внутренних дел до 2018 года» из конкретного плана действий превращается в утопию, а реформа МВД, как процесс масштабный и всеобъемлющий, угасает так и не разгоревшись. К концу 2015 года становится очевидным – Арсен Аваков утратил интерес к реформе, перевалив всю рутину работы (а заодно и ответственность за промахи) на женские плечи наемных работниц из Грузии.
Мало того, в своих поступках и заявлениях Арсен Борисович то и дело игнорирует ранее им же провозглашенные принципы реформирования. Расстановка на солидные должности откровенно протекционных фигур; саботирование полицейскими чинами и самим Аваковым работы Экспертного совета по правам человека при МВД, что, в конечном итоге, и привело к его самоликвидации; пренебрежение мнением юристов-правозащитников при разработке закона «О Национальной полиции»; инициирование ряда преждевременных, а потому небезопасных для общества законодательных изменений, в том числе назойливое муссирование скандального принципа «сначала подчинись, потом обжалуй. Подобных индикаторов «контрреволюции» в МВД становится всё больше, но внятно объясняться о причинах изменений курса Министр уже не считает нужным.
Столь неожиданное сворачивание реформы полиции кому-то покажется поступком нелогичным и даже малопорядочным, ведь на полпути начатое не бросают, особенно если аванс уже потрачен. Но это мы рассуждаем с позиций общепринятой логики и морали, а у власти предержащих свои нравственные императивы. Реформа обязывает человека к самопожертвованию, к определенного рода подвижничеству, которое натура украинского чиновника и политика, как правило, отторгает.
Вот и Аваков поступает, как типичный представитель власти – он разменивает реформу по очеловечиванию полиции на укрепление существующего государственно-политического устройства. Кроме того, оказалось, что просто «путь славный, имя громкое народного заступника» – это не для Арсена Борисовича, его амбиции и планы на будущее на порядок выше. Авакову быстро стало тесно в сюртуке реформатора, да и в кителе обычного главы МВД тоже. Вон тот же Столыпин добился у царя права совмещать посты премьер-министра и Министра внутренних дел, а уж в наше-то время кадровых парадоксов….
Но, давайте по порядку.
Весной 2014 года провластные институции напоминали в спешке оставленные противником позиции, которые, суетясь и искоса присматриваясь друг к другу, занимали лидеры Майдана. Они, как никто, понимали шаткость своего положения «или пан, или пропал». Революция достоинства, аннексия Крыма и мятежи на Востоке показали, что даже в 21 веке и в самом центре патриархальной Европы власть вполне сменяема насильственным путем, причём как посредством внутреннего бунта, так и с помощью операции спецслужб сопредельного государства, а то и путём его прямой военной агрессии. «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться» и новоявленным верхам было ясно – нужно срочно найти и объединить под своим началом достаточное количество вооруженных и готовых к применению насилия людей. Эта архиважная задача требовала безотлагательного решения.
Но, как и главное с кем это сделать? Перепрофилирование украинской армии под требования стоящей на пороге войны займёт немало времени, а полагаться на прежнюю милицию нельзя – она дезориентирована, никому и ничему не верит, да и к новой власти особо добрых чувств не питает. К тому же, любые попытки привлечь к укреплению силового блока МВД прежних специалистов, воспринимались в обществе как предательство и вызывали бурю негодования – «их судить, а не назначать на новые должности надо». Тогда с мнением народа политикам приходилось считаться – по Майдану ещё ходили угрюмые мужчины в камуфляже, а мусорная люстрация, зелёнка на лице и яйца на костюме укреплению чиновничьего престижа не способствовали.
Выход, как это часто бывает, подсказали сами украинцы, которые для защиты целостности страны начали самоорганизовываться в парамилитарные формирования. Удивительно, но в этих условиях из всех силовиков именно Аваков, человек сугубо штатский, в МВД случайный и малопонимающий в тонкостях взаимоотношений милиции с армией и чекистами, демонстрирует быстроту реакции и качества лидера, не боящегося ответственности за свои действия. Пока генералы СБУ и Вооруженных Сил осторожно присматривались к обостряющейся с каждым днем ситуации и просчитывали вероятности «груди в крестах или головы в кустах», Арсен Борисович безоглядно ввязывается в битву за страну и, как стало ясно позже, за свою ведущую роль в этой стране.
Отодвинув в сторону «армейских», он берёт под свой патронат формирование и оснащение добровольческих батальонов, предоставляя им статус подразделений МВД. Верю, что при этом Арсен Борисович руководствовался прежде всего патриотическими соображениями, однако как раз в этот момент он впервые отступает от принципов реформы и делает первый шаг к своему политическому триумфу.
Ну, разве можно даже сейчас упрекнуть Авакова в активном содействии созданию «добробатов», давших Вооруженным Силам столь необходимую люфтпаузу перед проведения мобилизации? Конечно же нет. Вот только комплектация батальонов проходит с грубейшими нарушениями закона. Министр откровенно игнорирует нормативно-правовые табу и в милиционеры записывают всех желающих, в том числе ранее судимых, а высокие должности и звания получают люди к Авакову близкие, но от военной науки далёкие и порою откровенно сомнительные. Издержки такого подхода к делу страшны: низкая воинская дисциплина, необязательные потери личного состава, провалы спецопераций, дезертирство, мародерство и приобретающий всё больший размах «контрабас». Но Арсен Борисович понимает – эти издержки спишет суматоха первого этапа боевых действий и волна народного патриотизма, хотя имиджу обновляемого МВД был нанесен первый серьёзный удар.
В тоже время объединенные под эгидой Министерства внутренних дел подразделения с лично отобранными и готовыми исполнять приказы Авакова командирами, стали для него отличной страховкой от кадровых переворотов, столь частых в смутные времена перемен. На Банковой и Грушевского под коврами уже засуетились бульдоги, а, как известно, «дипломатия канонерок» и «игра мускулами» наиболее эффективны в полемике со вчерашними соратниками. Расчет оправдался и вскоре любые попытки царедворцев сменить главу МВД могли привести к неожиданным последствиям – вплоть до оголения участка фронта верными ему формированиями или неприятного для каждого правителя варианта с «шарфом и табакеркой».
Таким образом, именно при формировании добровольческих батальонов Арсен Борисович впервые применил безупречную тактику – использовать патриотический подъем населения и общенациональные меры по обороне государства для наращивания мощи МВД, которое под его началом, должно было стать первым номером в украинском «клубе силовиков».
Ободренный результатом, Аваков торопливо развивает успех, решив: «уж если занесла нелёгкая руководить МВД, то этим преимуществом нужно воспользоваться в полной мере». Министру понятно, что для укрепления положения в иерархии силовых структур, необходимо усилить силовую, а отнюдь не правоохранительную составляющую МВД – все эти недореформированные следователи, участковые, оперативники могут подождать до лучших времен. Лозунги о «демилитаризации МВД» и «сокращении штатной численности» прячутся в чулан – Арсен Борисович решает не растрачивать себя на выполнение плана реформы полиции, а активно принимается за реорганизацию Внутренних войск в Национальную гвардию.
И опять личные интересы Авакова, как политика и главы МВД, настолько тесно переплетены с необходимостью защиты государства, что подозревать его в меркантильной расчетливости даже неприлично. На территории страны ведутся военные действия; в спокойных на первый взгляд областях не исключены вооруженные провокации; как никогда реальна угроза терроризма; растёт незаконный оборот оружия; криминалитет подымает голову и в народе всё чаще говорят о возращении «лихих 90-х». А это значит, что действительно нужно переосмыслить задачи и функции внутренних войск с целью усиления их роли в обеспечении правопорядка.
Но, чиновничья мудрость Арсена Авакова как раз и заключается в умении извлекать для себя политический профит из любого действия по укреплению страны, что является управленческим искусством высокой пробы. В словосочетании «внутренние войска» Аваков смещает акценты на слово «войска» и быстрыми темпами создаёт многочисленную, хорошо обеспеченную и оснащенную по войсковым стандартам жандармерию, по своему потенциалу вполне способную конкурировать с Вооруженными Силами. Фактически правоохранительная структура трансформируется в мощную «резервную армию», подчиненную Министру внутренних дел, хотя, пребывающему в состоянии войны государству, было бы логичнее сконцентрировать всё свои усилия именно на развитии Вооруженных Сил.
Всё проясняется к концу 2015 года, когда законодатели разрешилииспользовать нацгвардейцев для прекращения любых, подчёркиваю «любых» массовых беспорядков – в прежней редакции закона было написано «тех, которые сопровождаются насилием над гражданами». Теперь всю мощь обновленной Национальной гвардии стало возможно обрушить на врага внутреннего, к коему у нас по давней традиции и не сортируя относят любых оппонентов действующей власти. И именно Аваков получил возможность сортировать протесты и решать, является ли данный митинг ещё «мирным собранием» или уже «массовым беспорядком».
В настоящее время для наведения порядка в стране Арсен Борисович может вывести на улицы около 50 тысяч штыков. И, заметьте, штыков идеальных, поскольку забритые в Нацгвардию через военкоматы юнцы, в силу молодости и вбитой уставом готовности к безоговорочному подчинению, являются для власти оптимальным инструментом для выполнения любых, в том числе и деликатных задач. Этим они выгодно отличаются от склонных к анархии «добробатовцев» или повидавших всякого-разного полицейских, хорошо усвоивших урок 2014 года: «после исполнения сомнительного приказа командир хлебает виски за границей, а подчиненный – баланду за решеткой».
Впрочем, Аваков своеобразно прививает лояльность к власти и сотрудникам полиции – участие в АТО и ООС становится обязательным условием их пребывания на службе, хотя это плохо вписывается в предусмотренную реформой концепцию «демилитаризации». Командировка полицейского в зону боевых действий не столько повышает планку его патриотизма, сколько исключает возможность измены в дальнейшем, как это массово происходило на Востоке в 2014 году, когда украинские милиционеры райотделами переходили на сторону противника.
На моей памяти, ни один Министр внутренних дел (а они часто объявляли себя реформаторами), не достиг изменений, хоть отдаленно сопоставимых с «аваковскими». Скажу больше, его заслуги в обеспечении обороноспособности страны значительны и с этим не поспоришь. Но, при этом Аваков исказил выдвинутую низами первоначальную идею реформы – обеспечить комплексную защиту прав, свобод и интересов граждан от посягательств власти. Вот и вышло, что задержать грабителя у новой полиции, пусть и не всегда, пусть со скрипом, но ещё получается. А защитить простолюдина от произвола депутата, чиновника, толстосума или того же зарвавшегося полицейского чина не выходит никак. Не под то реформировались. И хоть записали первым, приоритетным пунктом в законе «О Национальной полиции» , что она «служит обществу путём обеспечения охраны прав и свобод человека», «моя новая полиция» и поныне защищает прежде всего власть и зачастую от самого народа.
Нужно отдать должное и приподнять шляпу – Арсен Борисович провел блестящий политический блицкриг и на сегодня собрал в рукаве достаточно козырей, чтобы считать себя вторым по значимости лицом в Украине. Выступая в роли главы возмужавшего МВД, Аваков продолжает активно заполнять собою периодически возникающий то тут, то там вакуум власти. Он и дальше укрепляет свои позиции на политическом Олимпе, максимально расширяя сферу личного влияния на все значимые для страны процессы – от назначений в Государственное бюро расследований до регуляции коррупции на таможне. Его близкий круг, как и положено родне Цезаря, вне подозрений и антикоррупционная прокуратура мне в свидетели. В преддверии выборов, он показывает, что для сохранения своей должности ему нет острой необходимости «прислоняться» к какому-либо кандидату, это пусть они ищут возможность «прислониться» к нему.
Конечно, мне возразят: «Не нагнетай. Министра внутренних дел, как и любого высокопоставленного чиновника, можно рассчитать и отправить в отставку. Вон, Яценюка «ушли», уйдёт и Аваков». Не буду спорить, однако напомню: Арсен – он вам не Арсений. И совсем неслучайно Аваков, несмотря на многочисленные огрехи в работе и скандалы с ближайшем окружением, бессменно руководит МВД уже четыре с половиной года – из десяти Министров внутренних дел Украины больше пребывал в должности лишь Юрий Кравченко. А учитывая нюансы взаимоотношений Арсена Борисовича с Петром Алексеевичем, такое «долгожительство» вообще факт многозначительный и как бы намекающий.
Отличительной чертой нынешнего Министра внутренних дел является его стремление к независимости от Президента, что, с учетом скверных администраторских привычек и дурных внутриполитических манер Петра Порошенко, является качеством позитивным. Во всяком случае для нас. Ни один из предыдущих рулевых МВД не отвоевал себе права быть настолько свободным в поступках и высказываниях, как Аваков. В последнее время он то и дело публично, демонстративно и явно не без удовольствия подчеркивает свою обособленность от команды Президента. И устраиваемые им демарши, на подобии «не всегда корректного разговора с Петром Порошенко» или «ухода с заседания “стратегической девятки” при Президенте» являются посылом, что на выборах гаранта Арсен Борисович не собирается быть парашютом для «сбитого летчика».
Что же, история Авакова – это ещё одно доказательство тому, что пройти через расчеловеченный мир украинской политики без называемого компромиссом ренегатства и шрамов на совести невозможно. Не знаю, кем сейчас видит себя Арсен Борисович на политических подмостках – куклой или кукловодом, но спектакль «Реформа полиции» с его участием провален и освистан. Обидно, ведь афиши были чертовски хороши.
Как оно будет дальше? МВД примет живейшее участие в выборах, обеспечивая тот самый «административный ресурс» в обмен на гарантии сохранения Авакову должности Министра. Для этого, собственно, всё и затевалось, этому и была принесена в жертву реформа полиции. Возможно, по окончании выборов её ожидает ренессанс, и мы снова услышим мантры о «полиции с народом» и «человеческим лицом». Возможно, Министр внутренних дел вспомнит, что реформа – это не только модернизация силового блока МВД, а и укрепление правоохранительного. Возможно, он поймёт, что реформа – это скорее созидание, нежели борьба и научится совмещать одно с другим.
Что до мундира Пиночета, который начинают кто с испугом, а кто с надеждой примеривать самому влиятельному силовику Украины, то это вряд ли. Даже сам Арсен Борисович посмеивается над писаками, сующими ему в руки нити заговоров и влияний. В конце концов, читал же он, ценитель фантастики, «Трудно быть богом» братьев Стругацких. Впрочем, это был другой Аваков, ещё тот, в уютном свитере лирика.
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осле мирового финансового кризиса 2008 года возник консенсус, что госсектор обязан вмешаться и спасти системно важные банки, а также стимулировать экономический рост. Но этот консенсус просуществовал недолго. Вскоре экономическое вмешательство госсектора стало рассматриваться как главная причина кризиса, а значит, как подлежащее отмене. Как выяснилось затем, это была серьезная ошибка, пишет Project Syndicate. В частности, правительства стран Европы подвергались суровой критике за высокий уровень госдолга, хотя именно частный долг (а не государственные заимствования) был причиной коллапса. Под этим давлением многим странам пришлось проводить политику сокращения госрасходов, а не стимулировать рост экономики с помощью контрциклических мер. Одновременно ожидалось, что правительства будут проводить реформы в финансовом секторе, которые, наряду с оживлением инвестиций и промышленности, были призваны восстановить конкурентоспособность.
НАБУ ОБНАРОДОВАЛО "ПЕРЕПИСКУ" МИНИСТРА ОМЕЛЯНА С БРАТОМ
21. 09. 2018 | 09:14
Национальное антикоррупционном бюро опубликовало переписку, как утверждают в Бюро, главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает "ДС".
Борьба с коррупцией в Корее. Опыт Samsung
18. 09. 2018 | 09:40
Украину часто сравнивают с Южной Кореей с точки зрения того, какую роль в ней играют крупнейшие бизнес-конгломераты. Существенное отличие только в одном. Если в Украине ФПГ используют государство в собственных целях, как им вздумается, то в Южной Корее — это улица с двухсторонним движением: политические власти имеют успешный опыт эксплуатации олигархов на благо страны.
01 октября 2018
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