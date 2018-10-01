БЕГЛЫЙ РОССИЙСКИЙ БАНКИР ЗАДЕРЖАН В УКРАИНЕ

01 октября 2018 | 08:50

Генпрокуратура России направила в Украину запрос о выдаче беглого владельца банка "Пушкино" Алексея Алякина. Об этом российской газете "Коммерсант" сообщили в ГПРФ.

А.Алякин является совладельцем небольшой строительной компании в Украине. ГПРФ объявила его в международный розыск по подозрению в мошенничестве.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали беглого банкира в Одесской обл. После того, как МВД России прислало в Украину подтверждение его розыска, по решению суда помещен под предэкстрадиционный арест.

Защита А.Алякина добивается его освобождения из-под стражи хотя бы под домашний арест. По данным адвокатов, А.Алякин, родившийся в Узбекистане, считает себя украинцем.

"Как патриот он участвовал в событиях на Донбассе, оказывая финансовую помощь вооруженным формированиям, противостоявшим ополченцам ДНР и ЛНР", - утверждают адвокаты.

В связи с этим они полагают, что в случае выдачи в России банкира могут преследовать по политическим мотивам. Между тем, власти Украины лишили А.Алякина гражданства, посчитав его получение незаконным.

В России Алякина с 2015 г. заочно обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК) и разыскивают. Банк "Пушкино" лишили лицензии 30 сентября 2013 г.

Агентство по страхованию вкладов обнаружило, что деньги из него расхищали под видом выдачи кредитов юрлицам, которых насчитали более 80.

Другие фигуранты Денис Гонтарев и Анатолий Семенов свою вину отрицали, но были признаны виновными в мошенничестве: Гонтарев получил 4 года колонии, Семенов – 3 года.

Также по делу о хищении из банка "Пушкино" в апреле 2016 г. получил 4 года условно кинопродюсер и руководитель нескольких строительных фирм Владимир Муров. Он рассказал следствию о схемах и назвал настоящим организатором хищений А.Алякина.