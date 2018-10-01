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Зарештована скандальна недобудова в Києві
01 октября 2018 | 09:04
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Печерський районний суд Києва заарештував об’єкти завершеного і незавершеного будівництво ЖК "Шевченківський квартал" у Києві, забудовником якого є ТОВ "ВКФ "Фарби України". Про це повідомляє Резонанс із посиланням на публікацію видання Наші гроші.
Слідство встановило, що у 2014 р. замовники будівництва подали до департаменту Держархбудінспекції в Києві декларацію про початок будівельних робіт по вул. Українська, 6 у Шевченківському р-ні Києва, в яку внесли завідомо неправдиві відомості про видані містобудівні умови і обмеження.
Згодом, в тому числі і на підставі цього документа, були розпочаті будівельні роботи зі зведення ЖК "Шевченківський квартал".
Крім того, правоохоронці розслідують факт заволодіння посадовими особами "Фарби України" в 2016-2017 рр. коштами інвесторів в особливо великих розмірах під час купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, розташоване в 3 і 4 секціях ЖК "Шевченківський квартал".
Генпрокуратура підозрює фігурантів справи у самоуправстві, шахрайстві, ухиленні від сплати податків. Правоохоронці розслідуються обставини заняття земельної ділянки по вул. Українській, 6 в м. Києві та будівництва на ній ЖК "Шевченківський квартал".
Суд задовольнив клопотання прокурора накласти арешт на завершене і незавершене будівництво житлового комплексу.
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