ТЕМА

Зарештована скандальна недобудова в Києві

01 октября 2018 | 09:04

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Печерський районний суд Києва заарештував об’єкти завершеного і незавершеного будівництво ЖК "Шевченківський квартал" у Києві, забудовником якого є ТОВ "ВКФ "Фарби України". Про це повідомляє Резонанс із посиланням на публікацію видання Наші гроші.


Слідство встановило, що у 2014 р. замовники будівництва подали до департаменту Держархбудінспекції в Києві декларацію про початок будівельних робіт по вул. Українська, 6 у Шевченківському р-ні Києва, в яку внесли завідомо неправдиві відомості про видані містобудівні умови і обмеження.

 

Згодом, в тому числі і на підставі цього документа, були розпочаті будівельні роботи зі зведення ЖК "Шевченківський квартал".

 

Крім того, правоохоронці розслідують факт заволодіння посадовими особами "Фарби України" в 2016-2017 рр. коштами інвесторів в особливо великих розмірах під час купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, розташоване в 3 і 4 секціях ЖК "Шевченківський квартал".

 

Генпрокуратура підозрює фігурантів справи у самоуправстві, шахрайстві, ухиленні від сплати податків. Правоохоронці розслідуються обставини заняття земельної ділянки по вул. Українській, 6 в м. Києві та будівництва на ній ЖК "Шевченківський квартал".

 

Суд задовольнив клопотання прокурора накласти арешт на завершене і незавершене будівництво житлового комплексу.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100