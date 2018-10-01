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В Ровенской области будут судить 12 участников "янтарного бунта"

01 октября 2018 | 13:00

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В Ровенской области завершено досудебное расследование в отношении 12 участников массовых беспорядков и сопротивления правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ровенской области, передает УНН.


“Относительно 12 участников организованной преступной группы обвинительный акт направлен в Сарненский районный суд”, — говорится в сообщении.

Таким образом правоохранителям удалось установить организатора и исполнителей преступной группировки, которые вблизи мест незаконной добычи янтаря систематически организовывали и совершали нарушения общественного порядка, которые сопровождались активным сопротивлением и применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Установлено, что преступная группа создал житель смт.Клесова, в состав которой привлек односельчан, с четким распределением функций и ролей между ними. Сообщники разработали план сбора местного населения, приготовления и совершения преступлений, связанных с сопротивлением работникам правоохранительных органов с целью воспрепятствовать последним исполнять служебные обязанности по выявлению и пресечению фактов незаконной янтарной добычи.

На основании полученных следователем и прокурором доказательств установлена причастность указанных лиц к массовым беспорядкам, организованных при въезде в урочище “Свалка” и “Азалия” Сарненского района (в сентябре 2016 года), где ими вместе с местным населением были заблокированы передвижения сотрудников полиции и совершено в отношении их насилие с применением физической силы, а также поврежден служебный автотранспорт.

Действия сообщников квалифицированны органом досудебного расследования по ст.ст.294, 342, 345 УК Украины (организация и участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти с применением оружия или других предметов, которые использовались как оружие, а также сопротивление и насилие в отношении работника правоохранительного органа). Им грозит лишение свободы на срок до 14 лет.



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