Филарет предсказал судьбу московских агентов влияния

01 октября 2018 | 13:07

"Московские "агенты влияния" после предоставления Украинской церкви Томоа будут бессильны и не будут мешать ее деятельности. Об этом заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет в интервью "5 каналу", передает УНН.

"Единственная украинская церковь будет настолько большой и влиятельной, что если они (московские агенты влияния - ред.) и будут, что они будут делать? Молится. Пусть молятся в Украинской церкви. Мы ничего такого не боимся, что будет какое-то большое влияние", - заявил Филарет.

По его словам, вернуться в лоно Московской православной церкви Украинская церковь уже не сможет, поскольку она уже будет автокефальной.