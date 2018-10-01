ТЕМА

В центре Киева разбой в доме судьи и адвоката

01 октября 2018 | 13:09

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Сегодня ночью два злоумышленника в Печерском районе Киева ворвались в дом супругов судьи Деснянского районного суда столицы и адвоката. Мужчине прострелили обе ноги. Об этом УНН стало известно из собственных источников.


"Нападение было не на судью, а на ее мужа, который работает адвокатом. Злоумышленники хотели завладеть имуществом, но пока окончательной информации нет, поскольку еще ведется следствие", - сказали собеседник агентства. 


Злоумышленники прострелили обе ноги мужу судьи, а также сильно избили. "В больнице ему уже сделали операцию, сейчас он проходит осмотр и лечение", - уточнил собеседник. 

Известно, что нападавшие забрали из сейфа супругов все имущество, которое было в сейфе. 

Добавим, что судья Деснянского районного суда Киева сейчас находится с ребенком дома, она в шоковом состоянии. 

Напомним, вечером 30 сентября в Киеве неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в полицейского, ранив его в ногу и бедро. 



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