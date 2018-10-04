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В Сумах порезали колеса 17 маршруток, 20 человек задержаны
04 октября 2018 | 13:17
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Четырем задержанным во время повреждения колес маршруток в Сумах объявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области, передает УНН.
"Сумской местной прокуратурой по результатам собранных Сумским отделом полиции доказательств согласовано сообщение о подозрении четырем лицам, задержанным накануне во время повреждения транспортных средств. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка группой лиц по применению предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины", – говорится в сообщении.
Установлено, что около 3:00 утра 3 октября 2018 года молодые люди порезали колеса транспортных средств, курсирующих по маршруту "Сумы – Киев" и были припаркованы на 1-ой Набережной улице р. Стрелки. Всего порезали шины 17 маршруток и повреждено заднее стекло одной.
Полиция доставила 32 человека в Сумской отдел полиции. Личность каждого из доставленных установили. С ними провели соответствующие следственные действия. Далее сотрудники полиции в порядке ст. 208 УПК Украины задержали 20 человек.
Сейчас по результатам изучения видео с камер наблюдения и допросов свидетелей собрано достаточно доказательств причастности четырех человек к непосредственному повреждению транспортных средств. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении других следствие продолжается. Устанавливается степень вины каждого из них. Сейчас их освободили из-под стражи.
"Вместе с тем прокуратура готовит ходатайство о наложении ареста на 3 элитные иномарки и 1 автобус с киевской регистрацией, на которых прибыли злоумышленники в г. Суми. В рамках уголовного производства проверяется также деятельность сумских и киевских перевозчиков, в частности о наличии лицензии на пассажирские перевозки. Досудебное следствие по ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины продолжается", – отметили в прокуратуре.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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