В Сумах порезали колеса 17 маршруток, 20 человек задержаны

04 октября 2018 | 13:17

Четырем задержанным во время повреждения колес маршруток в Сумах объявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области, передает УНН.

"Сумской местной прокуратурой по результатам собранных Сумским отделом полиции доказательств согласовано сообщение о подозрении четырем лицам, задержанным накануне во время повреждения транспортных средств. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка группой лиц по применению предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины", – говорится в сообщении.

Установлено, что около 3:00 утра 3 октября 2018 года молодые люди порезали колеса транспортных средств, курсирующих по маршруту "Сумы – Киев" и были припаркованы на 1-ой Набережной улице р. Стрелки. Всего порезали шины 17 маршруток и повреждено заднее стекло одной.

Полиция доставила 32 человека в Сумской отдел полиции. Личность каждого из доставленных установили. С ними провели соответствующие следственные действия. Далее сотрудники полиции в порядке ст. 208 УПК Украины задержали 20 человек.

Сейчас по результатам изучения видео с камер наблюдения и допросов свидетелей собрано достаточно доказательств причастности четырех человек к непосредственному повреждению транспортных средств. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Прокуратура уже готовит ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В отношении других следствие продолжается. Устанавливается степень вины каждого из них. Сейчас их освободили из-под стражи.

"Вместе с тем прокуратура готовит ходатайство о наложении ареста на 3 элитные иномарки и 1 автобус с киевской регистрацией, на которых прибыли злоумышленники в г. Суми. В рамках уголовного производства проверяется также деятельность сумских и киевских перевозчиков, в частности о наличии лицензии на пассажирские перевозки. Досудебное следствие по ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины продолжается", – отметили в прокуратуре.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.