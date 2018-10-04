Замгенпрокурора РФ разбился на вертолете

04 октября 2018 | 13:34

Заместитель генпрокурора России Саак Карапетян, по предварительным данным, погиб в результате крушения вертолета AS-350 в Костромской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, передает УНН.

"По предварительной информации, Карапетян находился на борту разбившегося вертолета", - сказал он. По словам другого источника, Карапетян был в отпуске.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Саак Карапетян родился в 1960 году в хуторе Советский Егорлыкского района Ростовской области. В 1983 году окончил Ростовский государственный университет имени М. А. Суслова по специальности "Правоведение". С 2006 по 2016 годы возглавлял Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, с 2016 года - заместитель генерального прокурора, в этой должности он курировал вопросы международного сотрудничества.



Вертолет упал в среду вблизи деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области, сообщалось о гибели трех человек. По данным старшего помощника руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Марии Добрыниной, полет выполнялся по уведомительной заявке, которая не требует разрешения на полет, поэтому точной информации о маршруте его полета нет. По ее словам, следователи установили личности погибших при крушении.



"Личности всех погибших установлены. Тела очень сильно обгорели", - сказала Добрынина.

СК возбудил по факту ЧП уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц"). На месте крушения работает следственно-оперативная группа, криминалисты.



По предварительным данным, вертолет летел из Москвы. По словам источника в экстренных службах, вертолет принадлежит московскому вертолетному комплексу Heliport Moscow. "Он вылетел из Москвы. По предварительным данным, следовал в Плес, оттуда должен был лететь на северо-запад", - добавил источник.