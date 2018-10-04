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СБУ задержала бывшего комбата "Харьков-1" Янголенко за вымогательство взятки
04 октября 2018 | 14:09
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали за вымогательство взятки в 200 тысяч гривен майора полиции Сергея Янголенко, ранее был командиром батальона “Харьков-1”, об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В сообщении указано, что Янголенко требовал и получил 200 тысяч гривен взятки “от гражданина Украины за принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленным лицам, которые незаконно похищают урожай с арендованных последнее земель с/х назначения”.
К тому же в штабе отметили, что при задержании у подозреваемого изъяли эти средства в полном объеме.
“В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту работы и жительства фигуранта дела. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности”, — говорится в сообщении.
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