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В Ровно сожгли авто судьи и силовика

04 октября 2018 | 14:19

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Неизвестные 4 октября около 4:00 сожгли 4 автомобиля на ул. Черновола в Ровно. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.


По его словам, около пятиэтажного дома неизвестные совершили поджог из-за которого сгорели автомобили Audi A8, Nissan QASHQAI, Toyota Camry и Аudi А6. 
 
Автомобили пострадали из-за позднего выявления возгорания. 
 
По данным издания, один из автомобилей принадлежит судье Ривненского районного суда Михаилу Таргонию, еще один - бывшему высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов Ривненской области.

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