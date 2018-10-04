В Ровно сожгли авто судьи и силовика

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко під час Всеукраїнського форуму депутатів місцевих рад, вибраних за списком БЮТ у вівторок, 30 січня 2007 р. Тимошенко закликає всіх депутатів місцевих рад докласти всі правові зусилля, щоб вибори у Верховну Раду України відбулися достроково. Також БЮТ починає формувати список кандидатів в депутати для дострокових виборів.Фото Олександра Прокопенка

По его словам, около пятиэтажного дома неизвестные совершили поджог из-за которого сгорели автомобили Audi A8, Nissan QASHQAI, Toyota Camry и Аudi А6. Автомобили пострадали из-за позднего выявления возгорания. По данным издания, один из автомобилей принадлежит судье Ривненского районного суда Михаилу Таргонию, еще один - бывшему высокопоставленному сотруднику правоохранительных органов Ривненской области.

Неизвестные 4 октября около 4:00 сожгли 4 автомобиля на ул. Черновола в Ровно. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.